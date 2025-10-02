Leilani McGonagle está cada vez más cerca de alcanzar su meta

Leilani McGonagle tiene en la mira el sétimo lugar de los Challenger Series, que la clasificaría al Tour Mundial del 2026. Cortesía WSL

La surfista costarricense Leilani McGonagle se clasificó este miércoles 1.º de octubre a los octavos de final del EDP Ericeira Pro, en Portugal, cuarta parada del Challenger Series 2025.

Con gran confianza, Leilani dominó su heat al combinar un puntaje de 7,67 y 5,23 en sus dos mejores olas, para un total de 12,90. Superó a la portuguesa Francisca Veselko (10,73), a la francesa Tessa Thyssen (9,16) y a la alemana Noah Klapp (8,43).

La oriunda de Pavones ahora enfrentará a Anat Lelior, de Israel, con quien ya se midió en la primera ronda en una serie muy disputada. En esa ocasión, la israelí venció a la tica por 54 décimas, al registrar 13,94 contra 13,40.

Con su triunfo, Leilani sumó 3.320 puntos, para un acumulado de 11.860, y ascendió al noveno lugar del escalafón del torneo, quedando a 2.365 unidades del séptimo puesto que ocupa la portuguesa Teresa Bonvalot (14.225). En el octavo lugar se encuentra Kirra Pinkerton, de Estados Unidos, con 13.085 puntos.

Las siete primeras surfistas del ranking del campeonato clasifican al Tour Mundial 2026, por lo que tanto Pinkerton como McGonagle mantienen grandes opciones, especialmente porque Bonvalot quedó fuera del certamen en su país. Al finalizar el evento, cualquiera de las dos podría situarse en puestos de clasificación al Tour.

El pasado 21 de septiembre, McGonagle se coronó campeona del Super Girl Surf Pro 2025, realizado en Oceanside, California (Estados Unidos), donde obtuvo 4.000 puntos tras ganar todas sus series.

Asimismo, participó en el Mundial de Surf de la ISA, efectuado en El Salvador, donde finalizó en el puesto 13 tras siete días de competencia, siendo la costarricense mejor ubicada y demostrando un gran dominio en su surfing.