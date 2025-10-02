Otros deportes

Leilani McGonagle está cada vez más cerca de alcanzar su meta

La costarricense Leilani McGonagle sigue avanzando en la cuarta fecha del Challenger Series, que se disputa en Portugal

Por Juan Diego Villarreal
Leilani McGonagle Cuarta parada de los Challenger Series, en Portugal 1ero de octubre del 2025 Cortesía WSL
Leilani McGonagle tiene en la mira el sétimo lugar de los Challenger Series, que la clasificaría al Tour Mundial del 2026. Cortesía WSL (La Nación/Cortesía WSL)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

