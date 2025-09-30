Leilani McGonagle mantiene intacta su ilusión de clasificar al Tour Mundial

Leilani McGonagle demostró mucha confianza y seguridad, en la primera ronda de la cuarta fecha de los Challenger, Serie en Portugal.

La surfista costarricense Leilani McGonagle mantiene viva su ilusión de competir el próximo año en el Tour Mundial, tras iniciar con buen suceso su participación en la cuarta parada del Challenger Series, evento que otorgará siete cupos en la rama femenina al torneo más importante del surf profesional.

Leilani avanzó este lunes 29 de setiembre a la segunda ronda del EDP Ericeira Pro, que se lleva a cabo en Portugal, donde la tica demostró estar en gran nivel y decidida a buscar la clasificación.

McGonagle se ubicó en el segundo lugar de su heat con una combinación de 6,77 y 6,63 para un total de 13,40 puntos, tras demostrar mucho control y confianza durante su competencia.

El primer lugar fue para Anae Lelior, de Israel, con 13,94 puntos, seguida por la costarricense. Más atrás se ubicaron Oceanna Roger, también de Israel, con 9,70, y Sara Wakita, de Japón, con 7,70.

Ahora la oriunda de Pavones competirá en el cuarto heat de la segunda ronda frente a la portuguesa Francisca Veselko, la francesa Tessa Thyssen y la alemana Noah Klapp.

Cabe recordar que McGonagle, el pasado 21 de setiembre, se coronó campeona del torneo Super Girl Surf Pro 2025, realizado en Oceanside, California (Estados Unidos), que otorgó 4.000 puntos a la ganadora.

Asimismo, participó en el Mundial de Surf de la ISA, efectuado en El Salvador, donde finalizó en el puesto 13 tras siete días de competencia, siendo la atleta costarricense mejor ubicada y demostrando un gran dominio en su surfing.

Actualmente, McGonagle se ubica en la décima posición del ranking del Challenger Series con 10.240 puntos, a 2.765 unidades de la brasileña Laura Raupp, quien ocupa la séptima casilla. El torneo otorga precisamente siete plazas para el Tour Mundial 2026.

Mientras tanto, en la rama masculina, el jacobeño Carlos “Cali” Muñoz quedó eliminado en la segunda ronda al ocupar el último lugar de su serie. El primer puesto fue para George Pittar, de Australia, con 12,87, seguido por Nolan Rapoza, de Estados Unidos, con 12,74, y Frederico Morais, con 10,54.