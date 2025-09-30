Otros deportes

Leilani McGonagle mantiene intacta su ilusión de clasificar al Tour Mundial

La surfista costarricense Leilani McGonagle compite en la cuarta parada de los Challenger Series, en Portugal

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Leilani McGonagle Challenger Serie Cuarta parada EDP Ericeira Pro, Portugal 29 de setiembre del 2025 Cortesía; Damien Poullenot
Leilani McGonagle demostró mucha confianza y seguridad, en la primera ronda de la cuarta fecha de los Challenger, Serie en Portugal. (La Nación/Cortesía; Damien Poullenot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leilani McGonagleChallenger SerieCuarta parada, Portugal
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.