Legionario en fútbol playa combina su pasión en Suiza con el teletrabajo

El nombre de Javier Angulo tal vez no le suene muy conocido de entrada, pero en la liga de fútbol playa de Suiza lo conocen muy bien y es que una vez más representará a Costa Rica en el campeonato nacional de este país europeo, que se realizará en el segundo semestre del 2022.

Angulo tiene mucho recorrido en las arenas costarricenses, ha defendido la camiseta de la Selección y se ha ganado el respeto en territorio suizo, al punto que es la décima ocasión en la que lo llaman y lo fichan para contar con él como refuerzo.

Eso sí, por dos años la pandemia le cerró las puertas a nivel internacional, pero el jugador del equipo de American Data Goicoechea tendrá una nueva aventura en el deporte de la arena, a partir del mes de julio.

“Tengo la oportunidad nuevamente luego de la pandemia, yo tenía una seguidilla de nueve años de estar jugando en la liga suiza. Se me da la oportunidad luego de dos años. Vamos a ir a jugar el torneo y la copa de ese país”, explicó.

Javier Angulo (rojo y amarillo) jugará nuevamente en la liga de fútbol playa de Suiza. (Liga Fútbol Playa)

El experimentado jugador formará parte del club Beach Soccer 54, que es uno de los diez que conforman la liga suiza de fútbol playa y está ubicado cerca de Zúrich.

Además, ha jugado torneos en Estados Unidos, Bahamas y España. Claro, sus salidas se dan por cuenta propia y por lo que hace en cancha, ya que a diferencia de lo que pasa en el fútbol, no cuenta con representantes que lo coloquen.

“Jugué el Mundial de Dubái en el 2009 y por ahí tuve unos contactos con los muchachos de Suiza, con lo que se me dio la oportunidad. No es sencillo, ya que uno no tiene representante, eso fue por méritos propios que conseguí contactos y lo hice bien”, comentó la figura de American Data Goicoechea.

En la liga suiza participan muchos jugadores de Brasil, Rusia, Colombia e Italia. Sin embargo, es muy extraño ver a un centroamericano y más aún a un tico en esta competición.

A sus 40 años, Javier ha tenido una carrera en el fútbol playa costarricense que lo ha hecho jugar con equipos como: Saprissa, Supra, Ferretería Brenes, Punta Leona, Escazú FP y American Data Goicoechea. Además, formó parte de la Selección Nacional que disputó el Mundial de Fútbol Playa de Dubái en el 2009.

En aquella oportunidad la Tricolor terminó en el último lugar del Grupo C, que completaban Rusia, Italia y Argentina.

Trabajo y fútbol playa

Aunque quisiera dedicarse plenamente al fútbol playa, Javier Angulo tiene que combinar su pasión por este deporte con el negocio de bienes raíces, por lo que durante su estancia de tres meses en Suiza hará teletrabajo para seguir con su profesión.

“Cuando se me da la oportunidad de ir allá, trabajo desde la casa. Me dan un apartamento con lo básico, comida, viáticos y así. No es que se paga mucha plata como el fútbol 11, pero si me dan las comodidades para estar de buena manera allá”, explicó.

Angulo recientemente se incorporó al equipo de Goicoechea y marcó seis goles ante Academia Nosara, en la sétima jornada.

“Había metido cinco goles en un partido, seis no había metido nunca. Se me dio, es algo vacilón, pero para el equipo es un granito de arena para salir con la victoria, que es lo más importante”, agregó Angulo.

Resultados de la fecha siete del campeonato nacional de fútbol playa:

Mixta del Caribe 7 –6 SF Macoy Alajuelita (en tiempo extra).

Yunis Limón 1 – 4 Dimas Escazú.

Sámara ADG 7 – 7 Coopecaja PFC (4-3 en penales).

MP Matapalo 6 – 8 Punta Leona.

Escazú FP 5 – 1 Valencia BS.

Nosara 6 – 11 American Data Goicoechea.