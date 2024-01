La promesa que ilusionó a Andrea Vargas también fue una de sus mayores decepciones

Después de ganar la medalla de oro y coronarse campeona panamericana de los 100 metros vallas en los Juegos de Lima, Perú 2019, Andrea Vargas Mena se convirtió en una de las atletas más destacadas de nuestro país.

Su historia de perseverancia cautivó a los costarricenses. Bajo las órdenes de su madre Dixiana Mena y entrenando con unas vallas de tubos PVC hechas por su padre, Juan Manuel Vargas, Andrea se ganó la admiración y es vista como un ejemplo a seguir por su determinación y constancia.

A su regreso al país con la presea dorada en el pecho, el entonces Presidente de la República, Carlos Alvarado, prometió construir una pista sintética en Puriscal para que Andrea, su hermana Noelia y otros jóvenes del cantón pudieran seguir los pasos de la destacada atleta, quien desde niña entrenó en las calles y hasta en la deteriorada pista de asfalto del estadio de fútbol de Puriscal.

Sin embargo, cuatro años después, Andrea regresó con otra medalla dorada de los Panamericanos de Santiago de Chile 2023, y esa promesa anunciada con bombos y platillos parece estar cada vez más lejana de cumplirse, lo cual llenó de nostalgia a la destacada deportista.

“Me siento decepcionada porque realmente esperaba que se pudiera construir una pista. No era para mí, ya que me iba a mudar a Portland con mi esposo e hija, pero considero que los puriscaleños y los costarricenses podrían haberla aprovechado. El equipo de mi mamá y el semillero de atletas de otros entrenadores locales podrían haberse beneficiado. Sentía que era un gran avance”, comentó Vargas.

Andrea Vargas asegura que hay mucho talento

La bicampeona panamericana confesó que en Puriscal hay mucho talento para el atletismo, jóvenes acostumbrados a trasladarse por caminos inclinados y montañas, los hace atletas naturales que necesitan pulirse en condiciones apropiadas para dar el salto primero a los Juegos Deportivos Nacionales y posteriormente a una Selección Nacional.

“Muchos niños están acostumbrados a subir por peñas y correr por las calles. Mi mamá tiene una niña que compitió en Europa en la disciplina de marcha y le fue muy bien. En Puriscal hay mucho talento, pero requieren condiciones. Además, el deporte es salud, es la forma de evitar enfermedades. Creo que es una bonita oportunidad para que los jóvenes se superen”, enfatizó Vargas.

La atleta va más allá y asegura que en Costa Rica hay grandes atletas por descubrir, pero merecen tener las condiciones y la infraestructura necesaria para crecer, desarrollarse, alcanzar sus metas y convertir a nuestro país en una verdadera potencia del atletismo en la región, pues a pesar que se ganan campeonatos se hacen con las uñas.

“En cada cantón de Costa Rica debería haber una pista de atletismo. Las personas y algunos gobernantes que han vivido en el extranjero conocen las diferencias entre nuestra infraestructura deportiva y la de los países desarrollados. Aquí hay atletas con mucho talento y podrían mejorar aún más con las condiciones adecuadas para desarrollar su potencial”, añadió Vargas.

Andrea tiene claro que en el país se hacen grandes esfuerzos y muchos cantones tienen pistas de asfalto o cemento, pero estás golpean mucho y causan lesiones. Asimismo recordó que a nivel internacional se compite en pistas sintéticas o de tartán, por lo que es importante que los chicos se familiaricen con la superficie, para poder mejorar sus marcas y competir adecuadamente.

“Mis orígenes son humildes, como los de muchos atletas. El atletismo y el deporte en general son oportunidades para que los niños avancen, superen etapas y lleguen a la élite. Una pista adecuada, una infraestructura adecuada, los ayudaría y facilitaría su desarrollo. Sería bonito ver grandes atletas en natación, gimnasia y otros deportes alcanzar sus metas”, afirmó Vargas.