La niña que le perdió el miedo a los raspones y las caídas es la campeona de la Vuelta a Costa Rica

Después de cinco etapas corridas, la Vuelta a Costa Rica tiene una nueva monarca en su historia

Por Juan Diego Villarreal
Vuelta a Costa Rica Femenina 2025 Etapa 5 Circuito Escazú Camila Valbuena 5 de octubre del 2025 Fotografía: Fecoci/Mario Castillo
La colombiana Camila Valbuena, refuerzo del equipo nacional Manzaté La Selva No Varix, es la nueva campeona de la Vuelta a Costa Rica Femenina 2025. (La Nación/Fotografía: Fecoci/Mario Castillo)







Vuelta a Costa Rica Femenina 2025Camila Valbuena campeonaQuinta etapaCircuito Escazú
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

