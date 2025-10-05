Excampeona mundial está cerca de proclamarse ganadora de la Vuelta a Costa Rica Femenina

La colombiana Camila Valbuena, refuerzo del equipo costarricense Manza té La Selva No Varix, recibió el apoyo de los aficionados en el ascenso a San Juan de Chicuá. Fotografía: Fecoci/Mario Castillo

Con un paso demoledor y demostrando su fortaleza en el ascenso, la pedalista colombiana Camila Valbuena, quien corre como refuerzo del equipo costarricense Manzaté La Selva No Varix, está muy cerca de proclamarse monarca de la Vuelta a Costa Rica Femenina Telecable 2025.

La cafetera ganó este sábado 4 de octubre la contrarreloj de 12 kilómetros entre Cot de Cartago y San Juan de Chicuá, con una gran exhibición al sacar casi tres minutos de ventaja sobre su más inmediata perseguidora.

Valbuena, quien se coronó campeona mundial juvenil en 2014, en la modalidad de velódromo en la prueba por puntos, en Wang Myeong, Corea del Sur, se dejó el primer lugar con un tiempo de 47 minutos y 16 segundos (47:16).

Los seguidores del ciclismo llevaron sus banderas para apoyar a las ciclistas costarricenses, en la difícil cronoescalada entre Cot de Cartago y San Juan de Chicuá. (La Nación/Fotografía: Fecoci/Mario Castillo)

El segundo puesto fue para la mexicana Andrea Ramírez, del Team Pato Bike BMC, a 2:54, mientras que su coequipera, la colombiana Karen Villamizar, fue tercera a 3:08.

La mejor costarricense fue Gloriana Quesada, del equipo Colono Bikestation Kölbi, quien finalizó octava con un retraso de 4:09.

Por su parte, la ucraniana Natalia Safroniuk, del equipo mexicano Team Pato Bike BMC, quien el viernes asumió el liderato del giro a la tica, llegó a la meta en el puesto 20 con un retraso de 7:15.

Valbuena es ahora la dueña de la camiseta amarilla, con un registro total de 10:33:30, seguida por la mexicana Andrea Ramírez (Pato Bike BMC) a 1:27, y la estadounidense Anna Dorovskikh, del Team Orion Racing, a 2:23.

La pedalista Milagro Mena, del equipo Colono Bikestation, estuvo muy concentrada en la cronoescalada entre Cot de Cartago y San Juan de Chicuá. (La Nación/Fotografía: Fecoci/Mario Castillo)

“Contamos con buenas sensaciones. Fue una bonita experiencia que disfrutamos bastante. El recorrido fue muy exigente y me favoreció por mis condiciones, y pudimos lograr el primer lugar para el equipo”, comentó Valbuena a la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Vuelta Femenina cierra en Escazú

Camila agregó que espera dar lo mejor en el cierre de la competencia, el cual no será fácil y requerirá el apoyo de su equipo.

“En el equipo me han recibido muy bien. Estoy disfrutando estar aquí en Costa Rica y quiero agradecerles por la confianza que me han dado. Esperamos hacer una buena carrera”, añadió Valbuena.

Gloriana Quesada, del Colono Bikestation Kölbi y actual campeona nacional de ruta, es la mejor costarricense de la competencia, ubicándose en la sétima posición a 4:09.

La puntarenense Miah Vargas, campeona nacional de contrarreloj juvenil, quien corre para el equipo ACG Griega-Arias-Cruz, tuvo un día difícil en la cronoescalada. (La Nación/Fotografía: Fecoci/Mario Castillo)

En la categoría de metas volantes y regularidad, la colombiana Milena Salcedo, del Team Pato Bike, se mantiene en el primer lugar; mientras que la ecuatoriana Natalie Revelo lidera los premios de montaña, y la ucraniana Natalia Safroniuk es la mejor entre las Sub-23.

Laura Solano, del equipo Ciclo Víctor Vargas Kia Motors, demostró mucho coraje en la cronoescalada entre Cot de Cartago y San Juan de Chicuá. (La Nación/Fotografía: Fecoci/Mario Castillo)

Este domingo 5 de octubre se disputará la última fracción de la Vuelta a Costa Rica Femenina, con el tradicional circuito en Escazú, de 83 kilómetros, que iniciará a las 7:30 a. m., con salida y meta en el parque de la comunidad.

La pedalista colombiana, quien por primera vez compite en la Vuelta a Costa Rica, aseguró que va día a día y se mostró muy feliz por el resultado obtenido.