Creo que las personas que no han tenido algún familiar positivo o que no laboran en el sector salud, no saben en verdad todo el trabajo que se ha realizado. Gracias a Dios hemos salido adelante, pero ha sido un aumento enorme de trabajo. Me ha tocado salir tarde, trabajar los sábados, usar el equipo de protección todo el día, que implicó modificar mi alimentación e hidratación, porque no puedo hacer meriendas, tomar liquido o ir al baño.