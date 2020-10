Es claro que aunque las mujeres futbolistas salgan a trabajar, se están cuidando más. Si viven solas o con poca gente tienen menos riesgo, pero todo implica la protección personal, el uso del distanciamiento físico, el no confiarse. Lamentablemente aunque sea un jugador de fútbol o un deportista de alto nivel, si se infecta puede sufrir serias complicaciones que dan al traste con su carrera. Hay algunos estudios que han demostrado que deportistas que han padecido la covid-19, de acuerdo al último informe que leí, pueden quedar hasta en un 50% con una alteración pulmonar o en su corazón, por lo que la recomendación es cuidarse de no tener actividades que impliquen un alto riesgo de contagio. Autogestión de riego que es una palabra que me gusta utilizar.