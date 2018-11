“Al principio recuerdo que salía a entrenar ocho horas en un día y al día siguiente no podía ni caminar. Ya para los eventos practicaba tres horas días para tener el suficiente descanso y poder recuperarme. El año pasado me construí un pequeño parque con rampas, en mi casa en Jacó, para estar más concentrado y repetir los maniobras que no me salía bien”, agregó Tencio.