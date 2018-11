“En Dominical no me fue bien. Probé en la categoría Girls (Sub 16) y no pasé de la primera ronda. Aún así, me entusiasmé, sentí que podía hacer las cosas mejor y fue cuando decidí que la forma de progresar en mi surfing era irme a vivir a Jacó, porque en Matapalo no había infraestructura y hay poco apoyo a este deporte” agregó Matamoros.