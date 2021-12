José Andrés Salvatierra revela los pormenores de su salida de Alajuelense

José Andrés Salvatierra se presentó el lunes a su nueva casa, el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, al cual le están cambiando el césped sintético. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Después de 11 años de vestirse de rojinegro diariamente, José Andrés Salvatierra dejó atrás Liga Deportiva Alajuelense para unirse al Sporting FC, club que le abrió las puertas, luego que la dirigencia rojinegra no le renovó su contrato.

Una serie de lesiones y la poca participación en el anterior torneo habrían sido los detonantes para su salida del conjunto manudo, al cual llegó muy joven y donde desarrolló toda su carrera futbolística y en el cual ganó seis campeonatos, una Supercopa y una Liga Concacaf.

Para José Andrés su estancia en el cuadro erizo es un ciclo cerrado y aunque le dolió la decisión que tomaron, asegura salir agradecido con la afición y la dirigencia por todo el apoyo recibido y ahora solo desea ser de utilidad a un cuadro josefino que desea el protagonismo en el Torneo de Clausura 2022.

¿Cómo asimiló su salida de Alajuelense después de 11 años en el club?

No puedo mentir, la salida si golpea, porque uno es ser humano y Alajuelense fue mi casa por mucho tiempo. Fue un golpe duro, pero es algo que ya asimilé, lo superé con mi familia y ahora tomo esto como una nueva oportunidad de seguir trabajando y dar el 100%.

Se rumoró que usted incluso aceptaba rebajarse el salario para quedarse.

Al inicio, cuando me dieron la noticia de mi salida, hablé para negociar, para llegar a un acuerdo, pero al final se cerró el tema. La verdad lo di todo de mi parte, pero al final no se dieron las cosas. Estoy muy agradecido con Sporting por la oportunidad que me brindan y lo vengo a hacer de la mejor manera.

¿Es un jugador caro?

No, soy un jugador normal. No creo que sea caro y por algo estoy acá en Sporting.

Antes de iniciar el Torneo Apertura 2021 usted había disputado 32 partidos con la Liga, pero en el certamen que recién terminó solo siete. ¿Qué pasó para que su participación mermara drásticamente?

Fue un torneo un poco difícil en lo personal, porque desde el inicio, prácticamente en la pretemporada, tuvieron que hacerme una pequeña cirugía para extraer un cuerpo extraño que tenía en la rodilla. Se esperaba que la recuperación iba a tardar 20 días, pero no lo supimos manejar y entonces se vino la lesión del desgarro y después se dio la salida del profe Andrés (Carevic).

Cuando llegó Luis (Marín) el desgarro se hizo más grande y por último sin pretemporada y sin ritmo, era complicado estar en las óptimas condiciones para el club. Ese es un tema cerrado y ahora solo nos queda entrar a la pretemporada y estar al 100% en los entrenamientos.

La defensa parece ser la parte más inestable de la Liga, al salir Daniel Arriola y ahora usted. ¿Les están cobrando la eliminación?

Son temas que ya hablé dentro del club. El tema de la Liga es un ciclo que se cierra. Conté con el apoyo de la dirigencia, el cuerpo técnico y la afición y simplemente lo dejaría hasta allí. Querer entrar más a fondo en cosas de la Liga no lo voy a hacer, lo que pasó pasó, cierro el ciclo.

¿Los títulos ganados serán sus mejores recuerdos de Alajuelense?

Los títulos son lindísimos, pero me llevó el día a día, la cantidad de compañeros con los cuales compartí, a los amigos verdaderos que hice en el club, y ahora no están en el club y siguen siendo amigos. El cariño, el aprecio de la afición, que se han hecho sentir en las redes sociales y el cariño de mis excompañeros. Considero que siempre fui una gran persona.

Nueva aventura

¿Qué lo motivó a unirse a Sporting FC?

Sporting tiene un proyecto ambicioso y muy vistoso para el jugador, por lo que vengo con muchas ganas de hacer las cosas bien, de unirme al grupo y conseguir los objetivos grupales y del club que desea ser protagonista. Hay que retribuir en la cancha todo, porque están haciendo una inversión importante en contrataciones y si lo hacen es porque tienen un proyecto ambicioso, objetivos claros y ahora los jugadores debemos cumplir esos objetivos ya que ellos hicieron el esfuerzo.

¿Cuáles son sus aspiraciones con Sporting?

El primer objetivo es clasificar entre los primeros cuatro y después pensar en lo más alto, que es el campeonato, pero esto es paso a paso. Tenemos que pensar en el primer partido y trazarnos el objetivo de meternos en zona de clasificación. En lo personal voy a esforzarme al máximo para poder estar en la mayoría de partidos y aportar al máximo.

Al técnico José Giacone ya lo conoce de su paso por la Liga. ¿Cómo analiza su trabajo?

Con Giacone compartí en la Liga y también con el profesor Omar Royero. Son grandes personas, que tienen su idea clara y en su momento me llevé muy bien dentro del club. Siempre los he saludado en otros clubes. Vengo a ponerme a disposición del cuerpo técnico y espero pronto tener la idea clarita.

¿Físicamente cómo se encuentra?

Estoy al 100%. En la Liga tuve que hacer la recuperación sobre la marcha, no había chance para recuperarse. No había tiempo, había que estar rápidamente al 100%. Creo que nunca tuve una recuperación óptima. Ahora estoy aprovechando el descanso para hacerlo e incorporarme al grupo.