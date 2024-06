Jason Huertas ‘se muere’ por superar a leyendas para quedar en la historia del ciclismo tico

El gran nivel mostrado por Jason Huertas en Europa, con el equipo Lasal Cocinas de España, donde realiza una pasantía, lo ilusiona con hacer historia en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, que se realizará este fin de semana en San Isidro de El General, Pérez Zeledón.

Con sus triunfos en la tercera etapa del Circuito Montañés y la victoria en el tercer Gran Premio Concello de O, en territorio español, el pedalista está listo para afrontar uno de sus mayores retos deportivos.

Jason anhela vestirse con la camiseta blanca, una vez más, que lo identifica como campeón nacional y así superar a monarcas de la Vuelta a Costa Rica y verdaderas leyendas del ciclismo costarricense que escribieron su propia historia sobre la bicicleta.

LEA MÁS: Combativo lechero encontró en España la motivación para ser protagonista en la Vuelta

Con 26 años y siendo corredor de la escuadra Colono Bikestation Kölbi, Jason Huertas puede convertirse en el primer ciclista tico en sumar cuatro títulos consecutivos en la prueba en línea, que será este domingo 23 de junio entre la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Cruce de Mollejones en Buenos Aires de Puntarenas, con una distancia de 168,4 kilómetros.

Jason Huertas entre los grandes ciclistas ticos

El aguerrido corredor, nacido en San Ramón, fue el monarca de los campeonatos de 2021, 2022 y 2023, igualando a Adrián Víquez, que lo hizo en 1993, 1994 y 1995, así como a David Fonseca en 1979, 1980 y 1981, de acuerdo con las estadísticas de Alexander Sandoval y la página especializada CRCiclismo.com.

Si Jason Huertas logra sumar su cuarta corona este domingo, sería el primer tetracampeón en lograrlo al hilo, aunque no el máximo ganador histórico.

Con más de cuatro títulos, aunque no de forma consecutiva, destacan José Luis Negro Sánchez, quien los conquistó en los años 1964, 1965, 1967 y 1968; Luis Morera, quien suma cinco, logrados en 1989, 1996, 1997, 2001 y 2002; y el máximo ganador, José Manuel Soto, quien lo hizo en 1966, 1969, 1970, 1972, 1974 y 1976, según estadísticas del entrenador Alexander Sandoval.

Jason Huertas indicó a la página CRCiclismo.com que le gustaría quedar en los registros históricos del ciclismo costarricense, pero están los objetivos de su equipo y además la topografía del recorrido no le favorece, por lo que la última palabra la tiene su entrenador, José Adrián Bonilla.

“Me llena de ilusión hacer historia. Habrá que ver si se nos da y cómo. Creo que por el tipo de terreno, sabemos que se me complica un poco, pero lo intentaría, aunque, como dije, el terreno no me favorece y creo que fue diseñado para que yo no gane”, confesó Huertas entre bromas.

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, en las categorías élite y Sub-23, tanto masculino como femenino, arranca este viernes 21 de junio con la prueba de contrarreloj individual de 24,5 kilómetros entre La Unión de Fátima de Peñas Blancas y General Viejo. El sábado será la contrarreloj individual Sub-23 y el domingo la de ruta.

“Una cosa es hacer historia y otra ser egoísta. En los últimos días, he estado analizando muchas cosas. Por ejemplo, mis compañeros Daniel (Bonilla) y Sergio (Arias) no han ganado un campeonato nacional, y soy de los que piensan en el equipo. Tengo que hablar con ellos para ver si están de acuerdo y me dan luz verde para intentar hacer historia o bien pelear el campeonato con otro corredor. Me gustaría intentarlo, me muero de las ganas, pero el equipo manda”, añadió Huertas.