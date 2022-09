Indígena cabecar fue la mejor de América en prueba del mundial de carrera de montaña

Llegada de Noyle Salazar Murcia a meta de Kilometro Vertical. Grupo SEAR V-One-B Ropa Deportiva KOM Costa Rica Arista Norte Posted by Federación Costarricense de Deportes de Montaña on Friday, September 9, 2022

La indígena cabécar Noyle Salazar Murcía, en su primera participación en el mundial de carreras de montaña, Skyrunning 2022, se logró clasificar como la mejor competidora de América en un evento llamado “kilómetro vertical” realizado el viernes en Italia.

En la prueba de 3,8 kilómetros, con 1.000 metros de desnivel positivo (diferencia en la altitud entre el punto de salida y de llegada), la atleta nacional finalizó en el puesto 25, venciendo a competidoras de Brasil, Perú, México y Estados Unidos.

La oriunda del asentamiento de Sitio Gilda, a unas cuatro horas caminando desde la comunidad de Grano de Oro en Turrialba, finalizó la exigente prueba con un tiempo de 56 minutos y 26 segundos (56:26). Mientras tanto la ganadora de la prueba fue Maude Mathys de Suiza con un cronometraje de 40:25. En total participaron 24 países de Europa, Asia, Oceanía y América.

Noyle Salazar fue la mejor corredora de América en la prueba de 3.800 metros de "ascenso vertical", con un desnivel positivo de 1000 metros. Cortesía: Fecodem

“Nunca había corrido una carrera vertical. Siento que me fue bien. Eran tres partes de una subida muy dura por un camino de lastre. Era una subida muy dura, donde no he podido correr, solo caminar rápido, pero gracias a Dos nos fue bien a mí y a mis compañeros”, dijo Salazar en la página de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña (Fecodem).

Mientras tanto, en la prueba de resistencia de 31 kilómetros, Noyle finalizó como la mejor latinoamericana, demostrando un gran pundonor deportivo y coraje, a pesar de competir en un terreno que no es de tanto ascenso como en las pruebas en nuestro país, al estilo de la Carrera del Chirripó, la cual ganó este año por primera vez.

La costarricense finalizó en el puesto 38 entre las mujeres, con un crono de 04:47:37. Entre las representantes de América, solo fue superada por tres competidoras de Brasil. La vencedora fue la rumana Denisa Dragomir 3:29:51.

Ricardo Arias, presidente de Fecodem, considera que la actuación de Noyle es muy buena, pues es su debut en una cita mundialista y además su primer viaje en avión, por lo que se adaptó muy bien a las pruebas y convivió con sus compañeros de una forma muy cordial.

La atleta, quien corre desde los 11 años gracias a la influencia de su padre Yali Salazar y Senobia Murcia, quienes fueron los primeros indígenas cabécar en correr la Carrera del Cerro Chirripó, ha ganado más de 30 competencias de campo traviesa.

Otros ticos

La delegación de Costa Rica terminó en el puesto 17 entre 26 naciones participantes, con 114 puntos en la cita mundialista con los siguientes resultados de los demás deportistas: en el kilómetro vertical, Fernanda Torres concluyó en el puesto 36 con 1:03:15, y Jeremy Quesada en el lugar 21, con 42:24

En la competencia de Sky Ultra de 61 km, Erick Agüero concluyó en el puesto 25 con 7:06:35, mientras en damas Lorena Navarro, quien es oriunda de Buenos Aires de Puntarenas, finalizó de 31 con 10:29:05.

Los ticos también estuvieron en los 31 km con Juan Ramón Fallas, quien se ubicó de 26 con 3:24:02, mientras Jeremy Quesada fue 29 con 3:28:38. En mujeres, además de Noyle, compitió Natalia Rodríguez quien concluyó de 43 con 5:19:39.