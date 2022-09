Atleta indígena representará a Costa Rica en Mundial de campo traviesa

En el orden usual; Fernanda Torres, Noyle Salazar, Lorena Navarro, Natalia Rodríguez, Juan Ramón Fallas, Jeremy Quesada, Erick Agüero qienes forma la selección nacional de campo traviesa Fotografía: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Noyle Salazar Murcía, como de costumbre se levantará en la madrugada, para encender el fuego de leña y preparar el desayuno a su esposo y sus tres hijas, allá en Sitio Gilda, asentamiento indígena cabécar en las montañas de Talamanca.

Antes de que salga el sol emprenderá su camino a pie, durante cuatro horas hasta Alto Quetzal, en Grano de Oro de Turrialba. Mientras atraviesa montañas, pasa por puentes colgantes y plantaciones de plátano, la joven de 23 años no dejará de pensar en que es la primera vez que deja a sus hijas con su padre y la primera vez en que viaje en avión.

Noyle, sobrina de Ismael Salazar y Andrea Sanabria, indígenas que han hecho historia al competir en la Carrera al Cerró Chirripó, será la primera indígena de ascendencia cabécar que represente al país en el mundial de carrera de montaña denominado Bettelmatt Ultra Trail Veía Sky Run, en Italia, que se realizará del 9 al 11 de setiembre.

Junto a Noyle participarán Juan Ramón Fallas, el atleta que en más ocasiones ganó la Carrera del Chirripó, Fernanda Torres, Lorena Navarro, Natalia Rodríguez, Jeremy Quesada y Erick Agüero.

Además del evento ‘kilómetros vertical’, los nacionales tomarán parte en la prueba de Ultra trail de 31 kilómetros y de Sky larga distancia que es de 61 kilómetros, por terreno rocoso y muy técnico.

La atleta indígena corre desde los 10 años por influencia de su padre Yali Salazar, quien participó en 24 ediciones de la Carrera al Cerro Chirripó, y su madre Senobia Murcía, quien también compitió en la prueba al macizo más alto de nuestro país.

Este año Noyle ganó la Carrera del Chirripó por primera vez y en 2019 logró la segunda casilla demostrando un gran nivel competitivo y ahora se prepara para viajar este domingo a Italia.

“He ganado 37 carreras. Gané en Chirripó, Cerro Ena, Cerro Paraguas, Cabécar, Orosi, Aguas Eternas, Herradura y otras. No es fácil porque entreno en la montaña y tengo que caminar mucho para salir de mi casa a competir”, aseguró Salazar.

De tez morena, pequeña de estatura y de poco hablar, se emociona al saber que es la primera vez que viajará en avión, algo que nunca se imaginó, para competir en Italia en las pruebas de 1 kilómetro de desnivel positivo vertical y la Ultra trail de 31 km.

“No tengo miedo, voy con Ricardo (Arias, presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña, Fecodem) y los demás compañeros. Me siento bien, tranquila”, confesó Salazar con seriedad y mirando fijamente a Arias.

“Lo que más me preocupa son mis hijas Hellen (6 años), Perija (4 años) y Brriggite (1 años y tres meses), porque nunca las he dejado solas. Me las va a cuidar mi mamá (Senobia Murcía). A mi esposo le dije que le toca cuidar a las niñas y la casa. Serán varios días, pero yo le dije que todo saldrá bien, que voy a probar en esa competencia porque en Costa Rica yo he ganado muchas”, agregó Salazar

La atleta enfatizó en que se ha preparado lo mejor que ha podido, aunque tiene claro que el terreno es muy diferente al que que se encontrará en El Valle de Ossola, situado al norte del Lago Maggiore, fronterizo con Suiza.

“Me voy a probar, porque el terreno es muy diferente y yo solo entreno en la montaña. Espero no perderme, hacer las cosas bien. Yo no tengo entrenador, me preparó mi papá (Yali Salazar) y me dijo que espera que me vaya bien”, admitió Salazar.

Por su parte, Ricardo Arias, jerarca de Fecodem, manifestó que los logros deportivos de Noyle la respaldan y es más que merecida la oportunidad.

“Ella ha estado en el proceso de selecciones, pero por diferentes circunstancias no había podido competir. Tuvimos que sacarle pasaporte y ayudarla en otras logísticas. Su pareja estuvo anuente a dejarla viajar y por dicha no tuvimos problemas en ese aspecto”, acotó Arias.

“Nos sentimos orgullosos de que sea la primera mujer indígena que participe en un mundial de campo traviesa. Es la oportunidad para que sigamos creciendo y dándoles la oportunidad para que puedan seguir creciendo como deportistas”, reiteró.