Hermana de Yokasta Valle se desvela pensando en su debut profesional este viernes

Antes de irse a dormir, Naomy Valle repasa cómo será su debut profesional en el cuadrilátero, recuerda los consejos de su hermana, la campeona mundial Yokasta Valle y revive cada uno de los duros entrenamientos de los últimos meses.

Naomy en sus sueños levanta la mano victoriosa, luego de ganar por medio de un nocaut, en lo que sería su debut perfecto en el mundo del pugilismo, apenas a sus 16 años.

La hora le llegó a la hermana menor de la campeona mundial costarricnse, quien este viernes 25 de febrero se subirá al ring en las instalaciones del Gimnasio BN Arena de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo, para medirse a la nicaragüense Heidi Fernández, en un combate por las 105 libras.

Naomy cuenta con una amplia carrera amateur donde ha logrado cosechar un total de tres medallas de oro en los Juegos Nacionales, además de ser designada la atleta más destacada en las justas deportivas del 2019.

Yokasta Valle impulsó a su hermana menor, Naomy, para que también boxeara a nivel profesional.

Valle sabe los sacrificios que se deben hacer para poder llegar largo, ya que por años acompañó a su hermana Yokasta en los entrenamientos y concentraciones, por lo que ahora es el turno de Naomy de empezar a brillar con luz propia.

“Estoy muy emocionada, me he preparado super bien con mi hermana. En este momento ya estamos con los sparrings terminando y la verdad que me siento muy feliz porque llegue este momento. Todos los días antes de dormirme pienso en cómo será la pelea. Cómo será mi debut”, manifestó Valle mediante un comunicado de prensa.

La púgil sabe que no será un combate fácil, que siempre la primera pelea tiene sus complicaciones pero espera que su estilo y fortalezas salgan a relucir, pero desde ya sueña lograr en unos años tener un cinturón de campeona del mundo como su hermana mayor.

“Soy una boxeadora estilista, mis entrenadores siempre me han indicado que esa es mi gran característica. Ahora espero que a los aficionados también les guste mi estilo” expresó Valle.

Mario Vega, manager de Naomy, sabe del gran potencial que tiene esta joven pero talentosa púgil por lo que espera llevarla por el camino correcto para que Naomy explote sus cualidades y fortalezas.

“He tenido el placer de ver el proceso de Naomy desde los 12 años y siempre supe que ella estaba destinada a ser una púgil profesional. Su estilo y carácter nos hacen estar seguros de que tenemos en potencia una nueva campeona mundial y nos toca a nosotros, como equipo, darle las herramientas para, cómo lo hemos hecho con otros tres campeones del mundo, llevarla a ese lugar”, dijo Vega.

En esta velada habrá un título mundial y un título latino, además estarán púgiles de nivel como Christian Rasta Coronado, Carlos Buitrago, Maricela Cornejo, Adelaida Ruiz y Nathan El Morenito Rodríguez.