Henry Núñez confirma que buscará su cuarto periodo al frente del Comité Olímpico Nacional

El exjudoca y actual gerente del Comité Olímpico de Costa Rica, Henry Núñez Nájera, buscará su cuarto período al frente del ente que rige el olimpismo en nuestro país, según lo confirmó el propio dirigente este miércoles 11 de setiembre.

Núñez, quien ha estado al mando del CON desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 hasta Tokio 2020, espera reelegirse en sustitución de Alexander Zamora, quien precisamente lo relevó en los últimos cuatro años.

Según el reglamento del Comité Olímpico, Núñez solo podía estar por 12 años seguidos, por lo que en la última elección Alexander Zamora fue nombrado como jerarca, aunque en esta oportunidad no postulará su nombre.

LEA MÁS: Gabriela Traña lidera grupo que pretende un cambio en el Comité Olímpico Nacional

Srgún el exjudoca, quien participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Atlanta 1996, cuenta con el apoyo de 30 de las 36 federaciones y asociaciones vinculadas al Comité Olímpico. Su grupo dará a conocer su papeleta oficial el próximo lunes 16 de septiembre. La Asamblea Ordinaria para elegir al nuevo jerarca del CON será el próximo lunes 30 de septiembre.

El exdeportista enfrentará a la papeleta Cambio Olímpico, encabezada por la atleta Gabriela Traña, quien ha presentado su candidatura para ser la primera presidenta del Comité Olímpico en su historia, con el objetivo de renovar las ideas dentro del ente que lidera el olimpismo.

Henry Núñez aseguró que en su primera gestión recibieron un Comité Olímpico desprestigiado y en quiebra. El dirigente explicó que su intención en aquel momento era recuperar la credibilidad ante los patrocinadores y los entes gubernamentales, para gestionar los recursos económicos que permitieran preparar mejor a los atletas olímpicos.

Desde su punto de vista, esa credibilidad y el trabajo tanto suyo como de su sucesor, Alexander Zamora, se ven reflejados en el apoyo de las federaciones y asociaciones nacionales que podrán votar el próximo 30 de septiembre.

“La Asamblea está constituida por 39 votos, de los cuales 36 pertenecen a federaciones, dos a atletas olímpicos y uno a un miembro del Comité Olímpico Internacional. De esos 39, 30 me han confirmado su apoyo, tanto de las federaciones como de los atletas olímpicos”, aseguró Núñez.

El dirigente manifestó que buscará convencer a algunas de las ocho federaciones restantes, que apoyan a la otra papeleta, para que se sumen a su proyecto.

“Aquí, convencer a las federaciones no pasa por lo que les podamos ofrecer, sino porque evalúen el trabajo que hemos realizado. No se trata de prometer cielo y tierra. Puedo garantizar que las personas que me acompañarán, en caso de ganar, son individuos que no me han pedido un puesto, pero que han trabajado por el bien de sus federaciones durante mucho tiempo”, enfatizó Núñez.