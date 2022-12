Hasta Alberto Contador celebró la victoria de Kevin Rivera en la Vuelta a Costa Rica

La victoria del ciclista costarricense Kevin Rivera, en la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2022, no pasó desapercibida en Europa, e incluso desde allí llegaron las felicitaciones para el corredor de 24 años quien se dejó el primer lugar en la cuarta etapa entre Puntarenas y Grecia.

Rivera, quien debutó este año en el giro a la tica, se adjudicó la primera posición con un tiempo de 2 horas 16 minutos y 22 segundos (2:16:22), tras completar una fracción de 79 kilómetros, donde la alta montaña fue uno de las invitadas a la competencia que vio cambios sustanciales en su clasificación general.

Kevin alcanzó uno de sus triunfos más significativos pedaleando una bicicleta Aurum, la cual es una exclusiva marca creada por la leyenda del ciclismo español Alberto Contador en conjunto con el italiano Ivan Basso. Es por ello que las felicitaciones a Kevin no se hicieron esperar desde el Viejo Continente por parte del mismo Contador, a través de un audio de WhatsApp que solicitó La Nación.

Ciclista tico que quedó sin equipo por guerra Rusia - Ucrania correrá su primera Vuelta a Costa Rica

“Para nosotros que se consigan triunfos como el de Kevin Rivera en Costa Rica son victorias que enorgullecen, sobre todo porque Óscar Ävila, como presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), cree en en el corredor y en nuestra bicicleta, que es de un altísimo rendimiento y marca la diferencia en cada uno de los detalles”, dijo Contador.

Rivera, quien es el único integrante de la Selección Nacional que corre con una bici Aurum, la cual es de fibra de carbono, con cambios electrónicos y de 12 velocidades, no negó que sufrió durante la prueba, es por ello que su primer puesto fue resaltado por el exciclista y empresario español.

“Óscar cree en la capacidad que tiene Kevin para hacer grandes cosas en el ciclismo y de allí su apoyo al corredor que ha ganado y de ¡qué forma! en una etapa de la Vuelta a Costa Rica. Nosotros a nivel de Aurum estamos contentos de que en Costa Rica haya tenido tan buena acogida. Estaré de regreso en su hermoso país el 12 de febrero 2023, junto Ivan Basso para disfrutar de El Gran Fondo Andrey Amador y de nuestra pasión, que es la bicicleta. Felicidades a Kevin”, dijo Contador.

Panameño forma parte de la historia de la Vuelta a Costa Rica tras logro inédito

Dura jornada Copiado!

En una etapa que la montaña se asomó en la Vuelta a Costa Rica y se produjeron variantes en la clasificación general, Rivera intentó la fuga en los últimos 20 kilómetros de la largada y fue hasta el final que sacó una luz para triunfar con una diferencia de siete segundos sobre Franklin Archibold de Panamá y Daniel Bomilla de Colono Bikestation Clips.

“Realmente fue una carrera muy dura, me desgasté demasiado. En algún momento intenté atacar pero venía demasiado mal. Finalmente me mentalicé y di el ataque definitivo, para ganar al menos por un segundo y lograr llegar. Al final los últimos metros se me hicieron largos, pero gané por un segundo, el cual era nuestro objetivo”, explicó Rivera.

El pedalista oriundo de Pacayas de Alvarado se mostró feliz por ganar una etapa en su debut en la Vuelta a Costa Rica

“Me preparé para esto, fueron meses muy duros para llegar bien a la Vuelta. Estoy muy joven, pero tengo experiencia. Estoy feliz por ganar mi primera Vuelta a Costa Rica, es demasiado lindo y aún más con la Selección Nacional, defendiendo los colores de mi país es algo muy bonito”, declaró Rivera.

Luego de una jornada de ataque y contraataque, el nuevo líder de la general es el panameño Franklin Archibold, quien fue segundo en la jornada, seguido por Daniel Bonilla del Colono Bikestation Clips.

Archibold suma un tiempo de 13:04:18, seguido por el colombiano Carlos Gutiérrez del Banco de Guayaquil, Joseph Chavarría de 7 Economy Laiconex y Daniel Bonilla, todos con el mismo tiempo que el canalero, quien se vestirá con la camiseta amarilla.

Este martes 20 de diciembre se llevará a cabo la tercera etapa entre San Ramón, Esparza, Monte del Aguacate y Cerro Gallo Berlín, en San Ramón, con salida a las 8 a. m. de la tierra de los poetas.