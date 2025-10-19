Gimnasta costarricense vence sus lesiones para darle medalla a Costa Rica en los Centroamericanos

El costarricense Ariel Villalobos presentó una rutina de alto nivel técnico, que cautivó al jurado.

El sobreponerse a las lesiones y no rendirse ante los malos momentos le permitió al gimnasta costarricense Ariel Villalobos adjudicarse la medalla de oro en los eventos de anillas, así como en la de las barras paralelas, durante su participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Villalobos, oriundo de Belén, demostró una ejecución impecable, de alto nivel técnico, en ambas presentaciones en las justas regionales, con rutinas de gran precisión y dominio técnico. El joven deportista continúa consolidándose como una de las principales figuras de la gimnasia artística de la región.

Su dominio en las anillas, con transiciones precisas y posiciones de fuerza perfectamente sostenidas, consolida a Villalobos como uno de los referentes de la región en esta especialidad.

Ariel, quien se viene recuperando de una lesión, no participó en el all around o todo evento, pero le dio a Costa Rica una presea dorada en la disciplina de la gimnasia.

La gimnasta nacional, ⁠Rachel Rodríguez, se dejó la medalla de plata en las barras asimétricas. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)

“No ha sido fácil. Hace dos años tuvimos una racha complicada, con muchas caídas, en un proceso que tuve que superar. Por eso, esta medalla representa todo el esfuerzo y sacrificio; simboliza las ocasiones en que me he levantado, a pesar de los malos momentos”, comentó Villalobos, a través del Comité Olímpico.

El joven atleta agradeció a su entrenador y a su familia, quienes han sido el pilar de su ascenso en la disciplina de gimnasia.

Franciny Morales ganó la presea de bronce en su presentación en la prueba de salto. (La Nación/Cortesía: Comité Olímpico)

“En los últimos meses tuve un cambio mental y físico. Me siento más preparado y agradezco este momento porque amo la gimnasia. Me siento muy feliz por el presente que estamos viviendo y por poder ganar esta presea en las justas”, añadió Villalobos.

Por otra parte, Rachel Rodríguez se adjudicó la medalla de plata en las barras asimétricas, mientras que Franciny Morales obtuvo el bronce en salto.

