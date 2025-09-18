Gerald Drummond se despide del Mundial con buenas sensaciones

Gerald Drummond compitió frente a los mejores atletas del planeta en la prueba de los 400 metros con vallas, en el Mundial de Atletismo de Tokio, Japón. Fotografía: Luis Diego Gómez

Aún cansado por el enorme esfuerzo realizado durante la semifinal del Mundial de Atletismo de Tokio 2025, Gerald Drummond Hernández trataba de recobrar fuerzas en la habitación del hotel donde se hospeda.

El atleta costarricense finalizó este miércoles 17 de setiembre su participación en la semifinal de los 400 metros con vallas en el séptimo lugar del tercer heat, con un tiempo de 49 segundos y 58 centésimas (49.58), ubicándose en la posición 21 de la clasificación de la prueba.

Para Gerald no fue una temporada fácil debido a los cambios técnicos, que al final no se dieron como él hubiese querido, pero el cierre de la campaña lo motivó a continuar mejorando de cara al 2026, año en que disputará el Ciclo Olímpico, con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“La semifinal fue una carrera muy dura. Las tácticas no salieron como lo habíamos planificado con mi entrenador Emmanuel Chanto. Fue una competencia muy difícil por el nivel de los competidores”, manifestó Drummond en un video proporcionado por la empresa Coopenae.

Gerald también analizó su actuación en Tokio, en un escenario donde ya había participado en los Juegos Olímpicos de 2020, en los que, debido a la pandemia de la covid-19, se compitió sin espectadores, por lo que ahora vivió una experiencia muy diferente.

“Creo que podemos destacar que logré mi mejor marca de la temporada en las eliminatorias (48.81), participé en mi tercer Mundial y avancé a las semifinales por tercera ocasión, a pesar de los cambios que tuvimos durante la temporada”, expresó Drummond.

El deportista admitió que físicamente estaba un poco cansado porque la temporada fue muy larga, pero confesó que representar a Costa Rica en eventos internacionales es un gran orgullo.

“Uno siempre desea representar al país de la mejor manera y darle una alegría a todas esas personas que me apoyan. Espero no haber defraudado a todos aquellos que me mandaron mensajes y me felicitaron. También agradezco el apoyo de mi familia, mi novia y mi patrocinador Coopenae, que han creído en mí”, afirmó Drummond.

El atleta señaló que ahora vendrá una etapa de descanso para preparar la próxima temporada, aunque posiblemente participe en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, que se realizarán a finales de octubre.

El heat donde compitió Gerald fue ganado por Rai Benjamin, de Estados Unidos, con 47.95, seguido por Alison dos Santos, de Brasil, con 48.16. Ambos fueron los clasificados directos a la final de los 400 metros con vallas.

Posteriormente se ubicaron Bassem Hemeida, de Catar, con 48.29; Roshawn Clarke, de Jamaica, con 48.37; Berke Akcam, de Turquía, con 49.27; Alastair Chambers, de Gran Bretaña, con 49.49; Gerald Drummond, de Costa Rica, con 49.58; y Víctor Ntweng, de Botsuana, con 49.61.