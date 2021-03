“A la distancia uno puede observar el empeño que pone en lo que hace, que las dificultades no la detienen. Si nos remontamos a mis épocas en los 70, no habían piscinas de 50 metros. Nos dimos cuenta que en Alajuela, en el Country Club, había una piscina de esas dimensiones y junto con María del Milagro fuimos a entrenar. Llevamos las boyas y mecates, porque no tenía carriles. Allí entrenamos. A ella le dieron infecciones en el oído y otras cosas, pero siempre entrenamos y no nos quejamos. Nunca me quejé”, agregó Rivas.