Fallece en atropello joven promesa del boxeo costarricense

Lamentable accidente donde falleció la joven boxeadora y otras dos personas ocurrió en Guanacaste

Por Juan Diego Villarreal
Monserrat Rodríguez Díaz Boxeadora fallecida en un atropello Nambí, Guanacaste 6 de noviembre del 2025 Tomada Facebook Comité de Boxeo de Nicoya
Monserrat Rodríguez Díaz tenía 14 años y se distinguía por su determinación. El Comité de Boxeo de Nicoya publicó esta fotografía para destacar su amor por el deporte desde muy pequeña. (La Nación/Tomada Facebook Comité de Boxeo de Nicoya)







Fallecio boxeadoraMonserrat Rodríguez DíazComité Cantonal de Boxeo de Nicoya
