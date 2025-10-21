Asesinan a exciclista de la Vuelta a Costa Rica: Familia del ciclismo consternada

Randall Aguilar corrió en dos ocasiones la Vuelta a Costa Rica y también formó parte del pelotón en la Vuelta a San Carlos.

En 2023, a sus 46 años y siete meses, cumplió el sueño de disputar su segunda Vuelta Ciclística a Costa Rica, formando parte del equipo Distribuidora Cruz–Tecnofotest Atómica–Trama Sport.

Aquella oportunidad representó uno de los mayores anhelos del ciclista Randall Aguilar, conocido en el ambiente pedalístico como Merula, quien este lunes 20 de octubre fue asesinado tras recibir varios impactos de bala en la cabeza y el tórax dentro de su taller mecánico en Birrisito de Paraíso, Cartago.

Randall Aguilar era muy conocido en el ciclismo nacional, ya que en 2009 había corrido su primera Vuelta a Costa Rica, con 32 años, como parte del equipo Heredia Bufete Guzmán Álvarez. Además corrió la Vuelta a San Carlos.

Su pasión por el ciclismo la transmitió a su hijo Mathías Aguilar y a su sobrino Luis Aguilar, ambos integrantes del equipo 7C Economy Rent a Car Hyundai. Incluso, Luis forma parte de la nómina del técnico Yurandir Leandro, que competirá en la Vuelta a Guatemala, del 25 de octubre al 2 de noviembre.

El fallecimiento de Randall Aguilar causó gran consternación en la familia del ciclismo costarricense, según manifestaron las páginas especializadas Hablemos de Ciclismo y algo más, CRCiclismo.com y el propio equipo 7C Economy Rent a Car, que expresaron sus condolencias a la familia del pedalista.

Aguilar era propietario del taller donde fue asesinado. En los últimos años se había dedicado a apoyar a personas privadas de libertad en su proceso de reinserción social, consignó en diciembre del 2023 el diario La Teja.