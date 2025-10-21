Otros deportes

Asesinan a exciclista de la Vuelta a Costa Rica: Familia del ciclismo consternada

Pedalista asesinado corrió la Vuelta a Costa Rica y la Vuelta a San Carlos.

Por Juan Diego Villarreal
Randall Aguilar, a sus 46 años y 7 meses correrá la Vuelta Ciclística a Costa Rica 2023 con el equipo Distribuidora Cruz-Tecnofotest Atómica-Trama Sport. Entre 2015 y 2020 don Randall estuvo en la cárcel por eso se le conoce como El Preso Número 9.
Randall Aguilar corrió en dos ocasiones la Vuelta a Costa Rica y también formó parte del pelotón en la Vuelta a San Carlos. (Cortesía)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

