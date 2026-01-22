Otros deportes

Exciclista de la Vuelta a Costa Rica está desconsolado por la trágica muerte de su hija

El expedalista del Team Montoya y de la escuadra de Tierniticos se despidió de su hija con un conmovedor mensaje

Por Juan Diego Villarreal
Un motociclista murió tras chocar con vehículo en Cartago.
El accidente, donde falleció la hija de expedalista Félix Araya, ocurrió este miércoles a un kilómetro de la bomba de Cervantes, en dirección hacia Cartago. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







Juan Diego Villarreal

