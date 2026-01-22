Exciclista de la Vuelta a Costa Rica está desconsolado por la trágica muerte de su hija

El accidente, donde falleció la hija de expedalista Félix Araya, ocurrió este miércoles a un kilómetro de la bomba de Cervantes, en dirección hacia Cartago.

Con profundo dolor y un conmovedor mensaje se despidió de su hija en redes sociales, recordando los gratos momentos que compartieron a lo largo del tiempo.

De forma trágica e inesperada, Félix Araya Araya perdió a su hija Hilary en un accidente de tránsito, tras una colisión entre una motocicleta y un camión, a un kilómetro de la bomba de Cervantes, en dirección hacia Cartago.

Félix Araya corrió tres Vueltas a Costa Rica con el Team Montoya y la escuadra de Tierniticos, por lo que la comunidad del ciclismo nacional se mostró consternada por el fallecimiento de la adolescente y expresó su solidaridad con el pedalista.

En diferentes páginas especializadas en ciclismo, como CRciclismo.com, del periodista Steveen Mora; Mundo del Ciclismo, de Roy Ávalos; Hablemos del Ciclismo y Algo Más, de Víctor Jarquín; así como la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), se lamentó el deceso de la joven, quien acababa de cumplir 16 años.

Félix Araya (der.) corrió, junto a Juan Carlos Rojas, la Vuelta a Costa Rica del 2012, con el equipo Tierniticos. (La Nación/Fotografía: La Nación)

“Vuela alto, mi princesa. Que Dios te reciba en el cielo con todos tus sueños. Siempre estuve para ti y lo estaré. El dolor es inexplicable, acabas de cumplir 16 años. Te amo, Hilary, hija mía. Mi vida se va contigo. Cuídanos desde el cielo, a tu hermanita Lua y a mí”, escribió Araya en sus redes sociales.

Araya, oriundo de Pacayas de Cartago, era primo del mecánico de ciclismo Luis Carlos Araya Aguilar, conocido como “Luisk”, quien falleció de un infarto mientras practicaba ciclismo en setiembre pasado.