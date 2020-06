“Estando en la montaña, en un momento sentí algo detrás de mi bicicleta al voltearme y alumbrar con mi foco no pude observar nada. Lo que sí he visto son muchos derrumbes por la lluvia y una serpiente. No sé que tipo de serpiente era, pero después me dio una psicosis y en cada rama de loa árboles caídos veía una serpiente. ‘Me dije entonces: no te vuelvas loco, disfruta del recorrido’, mientras pensaba en llegar pronto al último río de Carara”, relató Betalú.