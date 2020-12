“Si obtengo la medalla de oro en el centroamericano vamos a sumar muchos puntos para mejorar en el ranquin y afianzar mi posición de cara a los Olímpicos. Me estuve preparando muy fuerte durante estos meses de pandemia. No he dejado de entrenar. Adapté todos mis entrenamientos a mi casa en el campo. Además en el Centroamericano me enfrentaré a dos mexicanas, una puertorriqueña y guatemaltecas, por lo que será un evento de mucha competitividad”, añadió la marchista.