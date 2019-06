“En aquella época Lisbeth Vindas (la surfista) me adoptó por un tiempo y también viví con don Juan Calderón, quien tenía una cafetería e incluso hoy me patrocina. Crecí con muchas personas que me ayudaron, que me compraron los útiles escolares y me jalaban a los torneos de surf, donde empecé a sobresalir y tuve mis primeros triunfos”, recordó Pérez.