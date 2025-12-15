El niño cuyo ídolo era su padre ciclista cumplió el anhelo de vestirse de líder en la Vuelta a Costa Rica

Leandro Varela, del equipo 7 C Economy Hyundai, fue segundo en la contrarreloj de este lunes y es el nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica 2025.

Aquel niño que se emocionaba al ver a su padre sobre la bicicleta, siendo parte de la caravana de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, por fin cumplió su sueño: vestirse de amarillo y convertirse en líder del máximo evento pedalístico del país.

Leandro Varela, del equipo 7C Economy Hyundai, es el nuevo líder de la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, en una jornada en la que su escuadra dio un golpe sobre la mesa al apoderarse del liderato general, la victoria de etapa y, además, la categoría Sub-23.

El bonaerense, de 30 años, fue segundo en la cuarta fracción disputada este lunes 15 de diciembre, una contrarreloj individual de 17 kilómetros que se corrió bajo condiciones climáticas muy difíciles, con lluvia constante y una temperatura que rondó los 18 grados, entre el centro de Turrialba y la comunidad de La Pastora.

El corredor desplazó de la primera casilla a Daniel Bonilla, del Colono Bikestation Kölbi, para quedarse con el liderato general, mientras que su compañero de equipo, Luis Daniel Oses (campeón de la Vuelta a Costa Rica 2024) se ubicó en la segunda posición.

Luis Aguilar, líder de la categoría Sub 23, de la Vuelta a Costa Rica, disfrutó de imposición de las camisetas junto a su hija Antonella. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Oses, con una gran actuación sobre la carretera, fue el más rápido de la jornada con un tiempo de 40 minutos y 39 segundos (40:39), seguido por Varela a 34 segundos y Gabriel Rojas, del Manza Té La Selva Scott, a 46 segundos.

En la clasificación general, Leandro Varela es primero con un registro de 11 horas, 02 minutos y 28 segundos (11:02:28), seguido por Oses a 8 segundos, Rojas a 49, Luis Aguilar, del 7C Economy Hyundai y líder de la categoría Sub 23, a 1:07, y Daniel Bonilla, del Colono Bikestation Kölbi, a 1:19.

Luis Daniel Oses, campeón de la Vuelta a Costa Rica del 2024 y quien corre para el equipo 7C Economy Hyundai, ganó la contrarreloj de este lunes entre Turrialba y la comunidas de La Pastora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Leandro Varela y un triunfo para el equipo

Para Leandro, hijo del exciclista Lindsay Varela, a quien apoyó en innumerables ocasiones desde la carretera y siempre admiró, este liderato representa la materialización de un sueño de infancia. Por esa razón, no pudo contener la emoción al ver coronado su anhelo de niño.

“No es el liderato de Leandro Varela, es el liderato de todo el equipo 7C Economy, de nuestra familia. Es un esfuerzo conjunto de todos. Siempre he venido con el sueño de niño de ganar una Vuelta, pero lo más importante es que la Vuelta la gane el equipo; para eso hemos trabajado”, confesó.

“Siempre admiré a mi padre, Lindsay Varela, quien corrió varias Vueltas a Costa Rica. Desde pequeño llevamos esto en la sangre, ese gusto por el ciclismo. La verdad no tengo palabras. Estoy muy agradecido con Dios, porque este es el resultado de muchos años de esfuerzo, y como dije, esto es de todo el equipo”, declaró Varela.

Leandro Varela, del 7 C Econoy, disfrutó de su momento como líder de la Vuelta a Costa Rica, junto a Luis Aguilar, Jason Huertas, el ecuatoriano Jymmi Montenegro y Luis Daniel Oses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras tanto, el ecuatoriano, Jymmi Montenegro del Movistar Best PC, sigue dominando la clasificación general de montaña al acumular 40 puntos y el liderato de las metas volantes sigue en manos de Jason Huertas del Manzaté La Selva Scott, con 11 unidades.

Este martes 16 de diciembre se correrá la quinta etapa, con la que se llegará a la mitad de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025. La fracción será el icónico recorrido entre San José y Pérez Zeledón, con un total de 126 kilómetros, saliendo a las 8 a. m. desde Telecable, en La Sabana.