Otros deportes

El niño cuyo ídolo era su padre ciclista cumplió el anhelo de vestirse de líder en la Vuelta a Costa Rica

El pedalista del equipo 7 C Economy Hyundai siempre soñó con correr la Vuelta a Costa Rica, como lo había hecho su papá

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, cuarta etapa
Leandro Varela, del equipo 7 C Economy Hyundai, fue segundo en la contrarreloj de este lunes y es el nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Costa Rica 2025Etapa 4 entre Turrialba y La Pastora, contrarreloj de 17 kil¿ometros
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.