Puro Deporte

Ciclista que correrá la Vuelta a Costa Rica predica desde el púlpito de una iglesia y en redes sociales

El pedalista costarricense pasó por pruebas muy duras durante su estancia en Europa, antes de volver a Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kevin Rivera Ciclista Equipo 7 C Economy Hyundai Vuelta a Costa Rica 2025 9 de diciembre del 2025 Fotografía: Melvin Molina
Kevin Rivera, quien es parte del equipo 7 C Economy Hyundai, tiene 27 años y correrá su tercera Vuelta a Costa Rica. (La Nación/Fotografía: Melvin Molina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kevin RiveraVuelta a Costa Rica 20257C Economy Hyunda
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.