Puro Deporte

Campeón de la Vuelta a Costa Rica ya tiene sus escuderos para buscar el bicampeonato

El equipo de 7C Economy Hyundai, encabezado por Luis Daniel Oses, dio a conocer la nómina con que afrontará la Vuelta a Costa Rica 2025

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Equipos 7C Economy Hyundai Presentación Vuelta a Costa Rica 2025 6 de diciembre del 2025 Fotografía: Melvin Molina
El equipo del 7C Economy Hyundai, ya está listo para la Vuelta a Costa Rica 2025. (La Nación/Fotografía: Melvin Molina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Costa Rica 2025Yurandir Leandroequipo de 7C Economy
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.