Campeón de la Vuelta a Costa Rica ya tiene sus escuderos para buscar el bicampeonato

El equipo del 7C Economy Hyundai, ya está listo para la Vuelta a Costa Rica 2025.

Con una base sólida del plantel campeón 2024 y una preparación reforzada con competencia internacional, el equipo 7C Economy Hyundai confirmó este sábado a los siete corredores que disputarán la edición 59 de la Vuelta a Costa Rica 2025.

La escuadra vigente campeona por equipos tendrá entre sus filas al palmareño Luis Daniel Oses, flamante monarca del giro a la tica del año anterior, quien defenderá su corona a partir del próximo viernes 12 de diciembre y hasta el domingo 21.

“Llevamos la responsabilidad de ser el campeón defensor. Tenemos un grupo muy compacto al contar con Luis Daniel. Hemos hecho una gran preparación, con una gran responsabilidad, gracias al respaldo de patrocinadores que nos han apoyado todo el año: 7C Economy y Hyundai”, afirmó Yurandir Leandro, director deportivo.

El estratega comentó que competir en Colombia y en la Vuelta a Guatemala les permitió preparar al equipo para el gran objetivo de la temporada: revalidar la corona en la Vuelta a Costa Rica.

“Nuestro equipo se encuentra perfectamente preparado y listo. Sabemos que es difícil, que hay rivales muy fuertes, pero nosotros hemos hecho un gran trabajo. Ya estamos en una etapa de afinamiento, de detalles. Concluimos una preparación donde logramos los objetivos y el equipo está prácticamente listo”, agregó Leandro.

La escuadra del 7C Economy Hyundai para la Vuelta a Costa Rica 2025 estará conformada por Yurandir Leandro como entrenador, así como por los corredores Luis Daniel Oses, Kevin Rivera, Sebastián Calderón, Luis Aguilar, Dylan Jiménez, Pablo Cascante y Leandro Varela.

Por su parte, Paola Safiano, gerente de mercadeo de Hyundai, destacó el valor del proyecto deportivo y el compromiso de la marca con el ciclismo nacional.

“En Hyundai creemos en el deporte como motor de disciplina, excelencia y orgullo país. Nos llena de entusiasmo acompañar al Equipo 7C Economy Hyundai en este reto, más aún como campeones defensores. Seguiremos respaldando ese esfuerzo para que Costa Rica vea a sus corredores competir al más alto nivel”, declaró Safiano.

