El Cerro de la Muerte estará cerrado este martes en la mañana: atención conductores

La Vuelta a Costa Rica 2025 llegará a la mitad de la competencia, al cumplirse cinco etapas.

Este martes 16 de diciembre se llegará a la mitad de las etapas de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, con una de las jornadas más icónicas del pedalismo costarricense.

La quinta largada del giro a la tica será entre San José y San Isidro de Pérez Zeledón, ascendiendo por el mítico Cerro de la Muerte, para un total de 126,5 kilómetros.

El recorrido no solo será un reto para los ciclistas, sino también para la Policía de Tránsito, ya que pasará por la avenida Segunda en San José, el paso elevado en la entrada a Cartago y, por supuesto, la Interamericana Sur, camino a Pérez Zeledón.

La competencia saldrá a las 8 a. m. desde La Sabana, frente a la empresa Telecable. Posteriormente, llegará hasta la estatua de León Cortés, seguirá por el Paseo Colón y la avenida Segunda, pasará frente a la Plaza de la Democracia y continuará hasta San Pedro (8:06 a. m.), para luego dirigirse a la salida de la Ruta 2 hacia la autopista Florencio del Castillo (8:13 a. m.).

Hasta este punto, la competencia se desarrollará de manera controlada, escoltada por la Policía de Tránsito y los jueces de ruta de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci). Se prevé tránsito denso y lento, por lo que, de ser necesario, se les pide a los conductores tener paciencia, buscar vías alternas y evitar el centro de San José durante la mañana.

La carrera continuará por el puente elevado de La Lima (8:30 a. m.), El Quijongo, donde estará la meta volante (8:35 a. m.), y de ahí comenzará el ascenso, donde se disputarán tres premios en la montaña.

Los mismos estarán ubicados en La Cangreja, kilómetro 26, (8:50 a. m.) El Empalme, kilómetro 42 (9:12 a. m.), y en el kilómetro 79, (10 a. m.), para completar la durísima jornada.

Como es costumbre, durante el ascenso se cerrará la carretera y no se permitirá la circulación de vehículos, por seguridad de los corredores.

En el kilómetro 86, en La Georgina (10:08 a. m.), iniciará el descenso, el cual se tornará vertiginoso, con curvas y contracurvas. Como es de esperar, vehículos livianos, autobuses y camiones no podrán circular y serán detenidos para evitar accidentes.

Se estima que la carrera, de 126,5 kilómetros, concluya alrededor de las 11:15 a. m. frente a la Municipalidad de Pérez Zeledón, tras un constante y peligroso descenso.

Se les solicita a los conductores mantener la paciencia y respetar las recomendaciones de la Policía de Tránsito, con el fin de evitar accidentes en carretera.