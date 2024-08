Deportista hace historia al jugar para los dos equipos en un mismo partido

El receptor de los Medias Rojas de Boston, Danny Jansen, marcó un hecho sin precedentes en la historia del béisbol al convertirse en el primer jugador que participa oficialmente para dos equipos en un mismo partido.

Esta situación única, protagonizada por el jugador de 29 años, ocurrió debido a una secuencia inusual de eventos. Todo comenzó cuando se suspendió un partido entre los Medias Rojas y los Toronto Blue Jays, hace dos meses, debido a la lluvia.

En ese momento, Jansen aún jugaba para Toronto y estaba en medio de un turno al bate cuando el partido del 26 de junio fue postergado.

El 27 de julio, un mes después de la suspensión, Jansen fue traspasado a los Medias Rojas de Boston a cambio de tres prospectos.

El pasado lunes, cuando el partido suspendido se reanudó en Fenway Park como parte de una doble cartelera, Jansen se alineó contra su antiguo equipo, Toronto, creando así este acontecimiento sin precedentes.

Jansen comentó antes del partido que no se dio cuenta de la relevancia histórica de la situación tras su traspaso. “Cuando me traspasaron, realmente no pensé en ello, pero recuerdo que me enviaron un tweet antes”, mencionó Jansen a MLB.com.

“Todo el mundo sigue diciendo que se está haciendo historia. Es algo tan extraño. Nunca me hubiera imaginado en esta situación de ser historia. Supongo que habría asumido que habría sucedido antes. Ese es uno de los primeros pensamientos que me pasaron por la cabeza”, añadió.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.