Sentir similar expresa Henry Núñez, quien dirige el CON: “Esta posibilidad es un paso positivo para el deporte en general. No creo que este proyecto fomente el consumo de licor en los jóvenes, más bien ojalá el recurso nos permita tener más jóvenes haciendo deporte, que es la mejor manera de combatir esto. El que quiere tomar, lo hace, pero no es algo que se genere por la publicidad, sino que es un tema cultural. No creo que esto sume más consumo de licor”.