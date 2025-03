David ‘Medallita’ Jiménez habla de su retiro al implorar por una nueva pelea por un título mundial

Con una herida en el pómulo derecho y otra en la cabeza, producto de sendos cabezazos del nicaragüense Keyvin Loría Quiroz, el boxeador David Medallita Jiménez demostró todo su coraje y pundonor para llevarse la victoria.

Después de 12 intensos asaltos, en los que Medallita castigó sin descanso a Loría Quiroz, el costarricense retuvo su título mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al imponerse por decisión unánime.

Un título interino de boxeo es aquel que se disputa entre dos pugilistas con el fin de mantener la actividad de la división, promocionar el boxeo y darle visibilidad a los contendientes, para un futuro enfrentamiento por un título absoluto.

Aplaudido por su público en el Polideportivo de Cartago, Jiménez agradeció el apoyo de los presentes, así como el respaldo de Ernesto y Édgar Sandoval, de Fight Club Promotions, quienes confiaron en sus habilidades.

“Le agradezco a todo el pueblo de Cartago por venir a apoyarme. Vieron un combate de verdad, no era ningún paquete. Fue un rival que vino a dar y a recibir, pero, sobre todo, soy un guerrero humilde de Cartago, que no está apadrinado por grandes promotoras. Todos los días me toca fajármela solo”, expresó Jiménez al finalizar la pelea.

“Medallita”, quien venció a Loría Quiroz con tarjetas de 120-108, 116-112 y 119-109, afirmó que siempre se ha entregado en cada combate para alcanzar su objetivo.

“Cuando me han llamado como a los Estados Unidos, he dado la talla como debe ser. Mi nivel está comprobado a nivel mundial. Soy un cartaginés trabajador y sé que ustedes merecían un gran espectáculo”, manifestó.

Jiménez también resaltó la calidad de su oponente y el esfuerzo que mostró durante la pelea, pero al mismo tiempo pidió una oportunidad para seguir creciendo en el boxeo.

“Habíamos dicho que no queremos “paquetes’. Este fue un rival de mucha experiencia, peleó con los mejores. Esto es lo que quiero, medirme con los mejores. Lamentablemente, yo no puedo llamar a Japón o a Estados Unidos y decirles ‘aquí estoy, denme la pelea’. Esto no funciona así, es política, pero yo estoy listo para cualquiera”, añadió.

David 'Medallita' Jiménez agradeció a su equipo el trabajo realizado para vencer al aguerrido boxeador nicaragüense Keyvin Lara Quiroz. (Jose Cordero/José Cordero)

David ‘Medallita’ Jiménez y la fecha de su retiro

David enfatizó que la carrera de un boxeador no es extensa y que conlleva muchos riesgos, pero antes de retirarse, sueña con darle un título mundial a Costa Rica.

El 28 de enero del 2023 el peleador cartaginés perdió ante el ucraniano Artem Dalakian, por el título mundial de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en el Arena Wembley, en Londres, Inglaterra.

“Tengo 32 años y mi deseo es retirarme a los 35, así como estoy. Quiero poder disfrutar de mi familia, estar bien, con buena salud mental. Me veo reflejado en esos cartagos que sacan papa, que se dedican a la agricultura. Me siento orgulloso de mis raíces y espero una nueva oportunidad por un título mundial”, afirmó.

David 'Medallita' Jiménez aguantó los embates y los cabezazos del ncaragüense Keyvin Loría Quiroz dutante la pelea. (Jose Cordero/José Cordero)

Finalmente, Medallita reiteró su convicción de seguir luchando por sus objetivos, con el apoyo incondicional de los aficionados cartagineses.

“Estoy listo, soy un trabajador humilde de Cartago. Todas las mañanas me verán correr por el Polideportivo, por Tejar, por cualquier lado, solo, porque sé a dónde quiero llegar. Si no fuera por el deporte o por mi esposa, Daniela Cubillo, sería uno más de los drogadictos de Cartago. Pero, por el amor a mi familia, me esfuerzo todos los días”, concluyó.