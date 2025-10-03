Costa Rica tendrá presencia con tres pilotos en las ‘Olimpiadas del Motocross’

Los pilotos Yarod Vargas en la categoría MX1, José Pablo Chaves en la MX3 (Open) y Abraham Alfaro en la MX2, representarán a Costa Rica en el Monster Energy Motocross de las Naciones, en los Estados Unidos, este fin de semana. Cortesía de OnTrack

Después de 18 años, Costa Rica volverá a tener presencia en las denominadas “Olimpiadas del Motocross” al participar en el Monster Energy Motocross de las Naciones, en su edición número 78, que se celebrará en Crawfordsville, Indiana, Estados Unidos, del 3 al 5 de octubre de 2025.

La delegación costarricense estará integrada por los pilotos Yarod Vargas en la categoría MX1, Abraham Alfaro en la MX2 y José Pablo Chaves en la MX3 (Open). Todos cuentan con gran formación y experiencia en el ámbito nacional e internacional.

El Monster Energy Motocross de las Naciones (MXON) se conoce como las “Olimpiadas del Motocross”, ya que compiten los mejores exponentes de esta disciplina en el mundo, en busca de los campeones nacionales de cada categoría.

José Pablo Chaves, del equipo Suzuki, comentó que es un orgullo representar a Costa Rica, pues todo piloto sueña con competir en un mundial de esta magnitud.

“Agradezco a la Federación y a la marca Suzuki por el apoyo, así como a mi familia y a todas las personas que hacen posible que una selección costarricense esté presente en un evento de esta índole, donde participan grandes pilotos y el nivel es muy exigente”, dijo Chaves a La Nación.

Al consultarle sobre las características de la pista donde competirán, José Pablo explicó que son muy diferentes a las de Costa Rica.

“Estuvimos estudiando la pista. No se asemeja a ninguna del Campeonato Nacional de Motocross. Por eso entrenamos en Guanacaste, en la pista Las Ruinas, en Carrillo, cuyo terreno se parece un poco al circuito de Crawfordsville. Es un sueño hecho realidad porque voy a estar con los mejores del mundo”, añadió Vargas.

Mundial en un terreno arenoso

José Pablo manifestó que el terreno es exigente, pero se han preparado tanto en la parte física como técnica para afrontarlo.

“La pista es bastante grande: el recorrido dura más de 2 minutos y 30 segundos, mientras que en Costa Rica la más extensa apenas supera 1:45 minutos. Además, el terreno es suave y se forman muchas zanjas con el paso de los pilotos, motivo por el cual entrenaron en superficies arenosas en Liberia”, citó.

Costa Rica participó por única vez con un equipo nacional en esta competencia en el año 2007, integrado por David Chacón, Roberto Castro (MX2) y Johan Mora (MX3/Open).

En 2022, el país volvió a tener representación en la edición número 75 a través de un equipo continental. En esa ocasión, Yarod Vargas fue invitado a competir en la categoría MX2 como parte del equipo de FIM Latinoamérica.

Por su parte, Alberto Antillón, presidente de la Federación de Motociclismo Costarricense (FMCR), destacó la importancia de este regreso.

“Es un inmenso honor anunciar que nuestra nación tendrá representación oficial en este magno evento, donde nuestros pilotos competirán con el corazón y con la identidad que nos distingue como ticos: valientes, luchadores y unidos por la pasión de las dos ruedas”, expresó Alberto Antillón en un comunicado de prensa de la Federación.