Costa Rica tendrá presencia con tres pilotos en las ‘Olimpiadas del Motocross’

La delegación de Costa Rica competirá este fin de semana en el máximo evento de motocross en el planeta, en Estados Unidos

Por Juan Diego Villarreal
Mundial de Motocross Yarod Vargas en la categoría MX1, José Pablo Chaves en la MX3 (Open). Abraham Alfaro en la MX2 Monster Energy Motocross de las Naciones,.Crawfordsville, Indiana, Estados Unidos. 3 de octubre del 2025 Cortesía de OnTrack
Los pilotos Yarod Vargas en la categoría MX1, José Pablo Chaves en la MX3 (Open) y Abraham Alfaro en la MX2, representarán a Costa Rica en el Monster Energy Motocross de las Naciones, en los Estados Unidos, este fin de semana. Cortesía de OnTrack (La Nación/Cortesía de OnTrack)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

