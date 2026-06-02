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Costa Rica acoge al golf de Centroamérica en la sétima edición de la Copa los Volcanes

Cinco naciones centroamericanas miden sus fuerzas del 1.° al 5 de junio en Costa Rica para definir al campeón del golf

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Por Steven Torres
Costa Rica es sede de la Copa de los Volcanes 2025 en Cariari Country Club.
Costa Rica vuelve a ser sede de la Copa Los Volcanes de Centroamérica, en el Cariari Country Club. (Instagram de Copa de los Volcanes CA/Instagram de Copa de los Volcanes CA)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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