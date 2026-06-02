Costa Rica acoge al golf de Centroamérica en la sétima edición de la Copa los Volcanes

(Instagram de Copa de los Volcanes CA/Instagram de Copa de los Volcanes CA)

Costa Rica vuelve a ser sede de la Copa Los Volcanes de Centroamérica, en el Cariari Country Club.

Costa Rica se convertirá en el epicentro del golf regional del 1.° al 5 de junio, al recibir la sétima edición de la Copa Los Volcanes.

Considerado el certamen más emblemático de Centroamérica, el evento se desarrollará en los campos del Cariari Country Club, en Belén, bajo la organización de la Federación de Golf de Costa Rica y con el respaldo de The R&A, una de las más importantes entidades de golf mundial.

La delegación costarricense masculina está integrada por Nicolás Tobón, Elías Mardeni, Edison Wu, Julián González, Luka Petermann y Michael Mikus.

Por su parte, el conjunto femenino lo conforman Verónica Odio, Chantal Solís, Sophia Maduro y Alyssa Metcalfe. El capitán encargado de guiar a ambas escuadras será Alejandro Duque.

Las delegaciones que disputan el trofeo este año son Costa Rica, Panamá, Guatemala, Belice y Honduras. Por su parte, Nicaragua y El Salvador se ausentaron de la cita debido a factores ajenos a la competición.

La Copa Los Volcanes se fundó con el propósito de brindar a la región el torneo de alto rendimiento que requería. Mientras en otras zonas del continente americano ya existen las contiendas por equipos, Centroamérica carecía de un espacio que permitiera a los mejores golfistas de cada nación enfrentarse directamente y representar a sus respectivos países.

En cuanto al historial del torneo, desde su debut en 2018 la rama masculina muestra un dominio de Panamá con tres títulos, seguido por Costa Rica con dos coronas y Guatemala con una. Por su parte, la categoría femenina, que debutó en 2019, ha sido dominada por las guatemaltecas, quienes se dejaron cuatro de las cinco ediciones disputadas, dejando la restante en manos de las panameñas.

En una entrevista para La Nación, el director general regional de The R&A para Latinoamérica y el Caribe, Mark Lawrie, se refirió al crecimiento de esta disciplina en nuestro país: “Costa Rica es una federación que ha venido trabajando siempre muy bien, que ha hecho un trabajo serio con una buena estructura”.

Mark Lawrie, director general regional de The R&A para Latinoamérica y el Caribe, destacó la sólida estructura y la dirigencia con la que cuenta el golf en Costa Rica. (Chris Trotman/LAAC)

Asimismo, el dirigente añadió: “Costa Rica es un país con buena dirigencia, con Gustavo Marrero al frente y eso la hace un modelo a seguir para los demás”.

Lawrie añadió: “Es un trabajo a muy largo plazo crear una excelencia en el golf amateur; es un proceso que lleva tiempo y no solo es tener los jugadores, hay que tener los profesores, toda una estructura montada alrededor de un equipo”.

También se le consultó sobre la posibilidad de albergar eventos internacionales de mayor magnitud en suelo costarricense. “Estuvimos previo a la pandemia muy cerca de poder traer el Women’s Amateur Latin America (WALA) a Reserva Conchal, pero lamentablemente ocurrió la pandemia. Por el momento no hay nada todavía, pero me consta que desde Costa Rica también se han hecho otras gestiones”.