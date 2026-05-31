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Orgullo costarricense: vallista Daniela Rojas gana medalla en el Iberoamericano de atletismo

Daniela Rojas conquistó una nueva medalla en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo

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Por Juan Diego Villarreal
Daniel Rojas ganó un merecido bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago. Foto: Prensa CON
Daniel Rojas ganó un merecido bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago. Foto: Prensa CON







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Daniela RojasCampeonato Iberoamericano de Atletismo400 metros vallasMedalla de bronceLima, Perú
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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