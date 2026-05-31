Orgullo costarricense: vallista Daniela Rojas gana medalla en el Iberoamericano de atletismo

Daniel Rojas ganó un merecido bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago. Foto: Prensa CON

La costarricense Daniela Rojas Gutiérrez volvió a subir al podio internacional al conquistar la medalla de bronce en la final de los 400 metros con vallas del Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se disputa en Lima, Perú.

Rojas registró un tiempo de 56.50 segundos, resultado que le permitió darle a Costa Rica su primera medalla en la presente edición del certamen iberoamericano, según informó el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

La prueba fue ganada por la peruana Grece Claxton, quien se adjudicó la medalla de oro con un registro de 55.74. La brasileña Rita de Cassia Ferreira obtuvo la medalla de plata al detener el cronómetro en 56.16.

Este resultado representa la segunda medalla de Daniela en la historia de los Campeonatos Iberoamericanos de Atletismo, consolidando su trayectoria como una de las principales referentes del atletismo costarricense.

Su primera presea iberoamericana llegó en 2018, cuando se proclamó subcampeona en la edición celebrada en Trujillo, Perú, al ganar la medalla de plata con un tiempo de 57.53 segundos.

En aquella ocasión, la argentina Fiorella Chiape conquistó la medalla de oro con un registro de 56.25, mientras que la colombiana Valeria Cabezas se quedó con el bronce al marcar 57.74.

Con esta nueva actuación internacional, Daniela reafirma su vigencia competitiva y continúa dejando en alto el nombre de Costa Rica en los escenarios más importantes del atletismo iberoamericano.

Por su parte, este domingo 31 de mayo el velocista caribeño Alejandro Ricketts disputará la final de los 100 metros planos, a partir de las 11 a. m. hora costarricense, luego de clasificarse con un tiempo de 10.33 segundos, con el cuarto mejor registro de las semifinales, tras ser segundo en su heat.