Corredores no se confundan: ‘pista de atletismo’ en Santa Ana es para caminar

¿Una pista de atletismo rectangular? Imposible. Por eso unas imágenes del nuevo parque recreativo y deportivo del distrito de Piedades de Santa Ana llama la atención entre corredores y fiebres del atletismo, ya que alrededor de la cancha de fútbol hay una pista con esa forma, la cual además solo cuenta con dos carriles, cada uno con una aproximada de 50 centímetros.

Sin embargo, en la Municipalidad del cantón josefino aclaran que ese espacio está destinado para caminar y aunque eventualmente se pueda permitir a las personas trotar, nunca fue pensado para ubicar una pista con las características que la componen, entre ellas, principalmente, su forma ovalada.

Incluso tampoco fue hecha de asfalto o algún otro material común en las estructuras de este tipo en el país, sino más se utilizó el mismo zacate sintético y caucho que tiene la cancha de fútbol siete. La única diferencia entre ambas es el color, precisamente para diferenciarlas.

El alcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, explicó a La Nación que el diseño responde a falta de espacio para agregar más carriles, así como hacer las esquinas ovaladas. Pero, insistió, desde un inicio no estaba contemplado construir una pista de atletismo y más bien lo que se hizo fue aprovechar el espacio.

A la cancha y los dos carriles los dividirá una barrera para proteger a las personas que caminan mientras se estén disputando partidos, detalló el alcalde.

“No tiene la parte ovalada en los extremos porque no está diseñada de esa manera. Está en la misma estructura de la cancha y la idea es que las personas puedan ganarse esa parte para caminar. Aquí en Santa Ana centro sí hay una que la usan para atletismo, es la mitad, con cuatro carriles, pero sí fue diseñada para eso. Lo que sucede en Piedades es que no hay espacio, no nos daba para más. Estamos claros que no cumple con la parte técnica requerida”, explicó Oviedo.

“Necesitaríamos más tierra y que nos diera el radio de giro, pero ahí no teníamos prácticamente nada de campo. Solo queda un pedacito, pero es muy poco. Tal vez en la forma de planificar, pero no puedo ir contra el diseñador, pudo haberse pensado en ubicarla donde está la cancha multiuso, de baloncesto y voleibol, tal vez ahí se hubiera ganado más espacio”, añadió.

La Municipalidad es la encargada de brindar los recursos económicos, los cuales, mencionó Oviedo, no significaban un problema para pensar en una pista, sin embargo las solicitudes de la comunidad fueron otras. Precisamente, el diseño del parque fue hecho por parte de la asociación de desarrollo del lugar. Algunos vecinos donaron el anteproyecto y luego se realizaron los planos.

“Antes era solo cancha de fútbol y la comunidad tenía tres años de hacer un proceso para que se hiciera un parque recreativo; lograron que se les autorizara. En todo el proceso participó la comunidad, pidieron ampliar la cancha, parque para perros, la cancha de voleibol, baloncesto, máquinas de ejercicio, juegos infantiles, anfiteatro... Todo se logró aunque tampoco tenemos mucho espacio para zonas verdes, lamentablemente”.

Eso sí, Oviedo reconoció que hay un grupo dentro de la comunidad de Piedades que ha manifestado el deseo de tener una pista, aunque esta posibilidad es muy lejana, al menos en ese distrito. Más adelante, indicó, se podría analizar en el sector de Río Oro.