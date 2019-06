“Me ha cambiado la vida, no pensé llegar hasta donde estoy, ha sido con mucho sacrificio, disfrutando lo que tengo ahora. He sido una persona disciplina, alejado de cosas malas, esto ha cambiado a mi familia también, a mi aldea, la gente como que se ha empezado a sentir identificada porque he dado resultados, eso me llena de orgullo”, agrega.