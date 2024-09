Ciclista que hace cinco años se fracturó sus dos pies se coronó campeón nacional Máster C

El ciclista Eduardo Solano García celebró a lo grande su título de campeón nacional Máster, en la categoría C, al ingresar a la meta en Mollejones de Pérez Zeledón.

Levantó los brazos, miró al cielo y explotó de júbilo con un grito ensordecedor al cruzar la meta en la localidad de Mollejones de Pérez Zeledón, coronándose como el mejor ciclista de la categoría Máster C en los Campeonatos Nacionales Máster, organizados por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Eduardo Solano García dejó atrás momentos dolorosos y frustraciones luego de sufrir un accidente hace cinco años, cuando competía en un evento de ciclismo de montaña. Al caer de un puente, se fracturó ambos pies, lo que lo alejó del deporte que tanto lo apasiona.

No obstante, el profesor del Colegio Técnico Profesional de El Roble de Puntarenas, quien imparte la materia de Electrónica Industrial, se siente orgulloso de haber alcanzado la meta que se propuso, al coronarse por primera vez campeón nacional de ruta.

Gloriana Quesada se dejó el campeonato nacional de ruta de la categoría Máster A femenino. (Jose Cordero)

En la exigente prueba de 93 kilómetros, que partió del Parque San Isidro de El General, Solano se impuso a Rodney Burgos y Marcos Vinicio Mena.

“Este campeonato significa mucho para mí, después de que en 2019 me fracturé ambos pies en la Clásica Altagracia de mountain bike en Buenos Aires de Puntarenas, al caer de un puente. Me afectó mucho el accidente. Solo podía movilizarme en muletas. Por eso tuve que hacer sesiones de piscina y someterme a una disciplina estricta para bajar de peso y volver a mi condición ideal para competir”, comentó Solano.

Eduardo explicó que tras el percance pasó casi 90 días sin moverse, pero siempre tuvo la confianza de que volvería a practicar deporte, en especial retomar la bicicleta que tanto le apasiona, con el objetivo de ser campeón nacional máster.

Más de 200 corredores compitieron en los Campeonatos Nacionales de la categoría Máster, en los tres días de competencia. (Jose Cordero)

“El objetivo de ser campeón siempre está presente en uno, como luchador, como ganador. Tenía esa esperanza de ganar, pero había corredores muy buenos en el pelotón. Me sentía con confianza, me decía a mí mismo que sería un gran día. Quiero felicitar a los corredores. Dios nos acompañó a todos y me dio la oportunidad de cumplir uno de mis sueños”, recalcó Solano.

Eduardo Solano empezó en el ciclismo para distraerse

Vecino de Palmares, Eduardo Solano García empezó en el ciclismo de montaña para despejarse después de su trabajo. Posteriormente, incursionó en el ciclismo de ruta y adoptó una disciplina que lo alejó de los vicios y le ayudó a mantener una estabilidad emocional para alcanzar sus objetivos.

“En 2014 fui subcampeón de la prueba de contrarreloj en Máster A. En 2016 fui subcampeón nacional de ruta en Máster A. En 2017 fui campeón nacional de contrarreloj en Máster B, y este domingo logramos coronarnos campeones de ruta en Máster C, lo cual era uno de nuestros grandes anhelos”, explicó Solano.

El interminable Federico 'Lico' Ramírez se ubicó en el sexto lugar de la categoría Máster C masculino, en la prueba de ruta. (Jose Cordero)

Sobre la competencia, Solano indicó que el objetivo de la carrera fue luchar hasta el final, por lo que intentó la fuga desde muy temprano.

“No se sabía quién podía ganar, pero lo intenté faltando 20 kilómetros. Sacamos diferencia en el ascenso. Había corredores muy buenos, pero cumplimos el objetivo. Le dedico la victoria a mis compañeros del equipo Roes Centela, a mi familia y a mis amigos, que siempre nos han apoyado”, añadió Solano.

Otros campeones. En Máster A masculino, el ganador fue Eduardo Solano, seguido por Richard Araya y Abraham Gutiérrez. En Máster A femenino, Gloriana Quesada se llevó la medalla de oro, seguida por María Valverde y Mónica Chavarría. En Máster C femenino, Lisbeth Alvarado fue la campeona, seguida por Sofía Chaverri y Paula Solano.