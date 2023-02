Ciclista español que tenía como ídolo a Gabelo Conejo participará en el Gran Fondo Andrey Amador

Cuando era solo un adolescente, Óscar Sevilla asistía al estadio Carlos Belmonnte para ver los partidos del Albacete Balompié, que tenía en sus filas al arquero costarricense Luis Gabelo Conejo, quien había sido figura de la Selección Nacional en el Mundial de italia 90.

Sin proponérselo o imaginarlo, era apenas su primer vínculo con nuestro país, que a través de los años fue aumentando al ser compañero del ciclista José Adrián Champu Bonlla en el equipo profesional Comunidad Valenciana y correr algunas competencias en el cantón de San Carlos.

De una larga trayectoria internacional, a sus 46 años se mantiene en la élite del ciclismo internacional al ser parte del equipo Team Medellín-EPM y este domingo 12 de febrero tomará la salida en el Gran Fondo Andrey Amador, en la etapa de 160 kilómetros entre el Paseo Colón en San José y Quepos.

Gregario del alemán Jan Ullrich en la extinta escuadra del T-Mobile en el Tour de Francia y subcampeón de la Vuelta a España en el 2001, logró extender su carrera deportiva como profesional por más de 25 años convirtiéndose en una de las figuras más importantes del pedalismo internacional.

“Nací en Ossa de Montiel, un pequeño pueblito de Albacete donde están dos fábricas de bicicletas, de allí mi pasión por el ciclismo. Pero recuerdo que conocí a Gabelo Conejo y fui a ver los partidos del Albacete Balompié, porque era mí ídolo, al igual que de muchos jóvenes. Incluso varias veces fui a comer a su restaurante en Albacete”, comentó Sevilla.

El ciclista español, quien actualmente vive en Colombia, aseguró que poder tomar parte en el Gran Fondo Andrey Amador le ilusiona, pues no solo podrá estar en un país que le agradó mucho cuando lo visitó. Insistió que lo único que quedaría pendiente es correr la Vuelta a Costa Rica, un evento que ha seguido, pero en el cual por diferentes circunstancias no ha podido correr.

“Me ilusiona estar en el Gran Fondo. Lo que a mí me apasiona es el ciclismo y estar en un evento tan grande, con tantas figuras de nivel internacional, para mí es motivante. Estar allí compartiendo con aficionados, con el mismo Andrey, el cual admiro y sigo su carrera deportiva, con los invitados que vienen, es muy agradable. El ciclismo no solo es mi deporte, sino también mi profesión”, recordó Sevilla.

Sobre el Gran Fondo, el veterano pedalista manifestó que su deseo es vivir el evento y compartir con los aficionados.

“Vamos a ver cómo transcurre la carrera, pero la idea es disfrutar de el Gran Fondo. Compartir con los aficionados, contar anécdotas, historias, darle consejo a los ciclistas que inician y también habrá un tramo para apretar. Lo importante es disfrutar ese día y transmitirles esa pasión a todos aquellos que montan una bicicleta”, declaró Sevilla.

Óscar comentó que la última vez que estuvo en el país fue en 2019 corriendo en San Carlos invitado por su amigo Dax Jaikel y desde entonces le agradó los paisajes y la naturaleza, aunque su gran deuda es no haber corrido la Vuelta a Costa Rica.

“Nunca estuve en la Vuelta a Costa Rica. No me faltaron ganas, pero nunca se dio la oportunidad. Siempre la he seguido muy de cerca. Durante varios años tuvimos la intención de participar, pero no se nos dio, incluso se canceló por la pandemia de la covid-19. Aun así espero poder correrla ante de retirarme, porque tiene mucha historia. En lo personal la sigo en la radio cada diciembre”, indicó Sevilla.

El integrante del Team Medellín insistió que es la pasión y la ilusión por el ciclismo lo que le mantienen compitiendo a sus 46 años y también lo lleva a hacerlo de la mejor manera como profesional.

“Tuve la suerte de correr con muchas generaciones, ciclistas diferentes, con grandes campeones como Alberto Contador, Ivan Basso, con Andrey, Lance Armstrong y Jan Ulrich. Durante estos años se ha evolucionado en muchos aspectos como entrenamiento, biomecánica, uniformes, por lo que viví un cambio grande en todo lo que respecta al ciclismo” admitió Sevilla.