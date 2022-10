Alberto Contador cuenta qué lo trae a Costa Rica más allá de Andrey Amador

El salir a rodar por las carreteras costarricenses, previo a su participación en la primera edición del Gran Fondo Andrey Amador, y observar a la vera del camino lapas, tucanes y hasta una tortuga en la carretera son los recuerdos que más atesora de nuestro país el pedalista español Alberto Contador.

Es por ello que no dudó ni un momento, cuando el pedalista nacional Andrey Amador lo volvió a invitar a la segunda largada, la cual será el próximo 12 de febrero del 2023. El Pistolero de Pinto será uno de los extranjeros que asistirán a la prueba ciclística donde participarán cerca de 5000 corredores.

Alberto conversó este viernes con La Nación sobre el evento, pero también de su pasión por la naturaleza y no podía faltar el fútbol y la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde España y Costa Rica se medirán el próximo 23 de noviembre.

Andrey Amador traerá a Costa Rica tres figurones del ciclismo mundial

Contador, campeón del Tour en 2007 y 2009, del Giro en 2008 y 2015 y de la Vuelta a España en 2008, 2012 y 2014, también convenció de sumarse al viaje a su amigo Iván Basso. El italiano tiene en sus repisas los títulos del Giro 2006 y 2010, el segundo lugar del Tour 2005 y el cuarto de la Vuelta España 2009.

Junto a ellos también estará Vincenzo Nibali, quien corrió con el equipo Astana en 2022, ganó la vuelta a España 2010, el Giro de Italia 2013 y 2016 y el Tour de Francia 2014 y se estará retirando a final de la temporada, por lo que será una de sus últimas carreras como ciclista profesional.

“El Gran Fondo Andrey Amador sinceramente me dejó un gran sabor de boca. Fue todo un éxito siendo la primera edición, lo cual sorprende, más aún, al ser un evento a nivel nacional y entender el impacto tremendo que tuvo. No me lo quería perder, tras haber vivido una gran experiencia”, comentó Contador a La Nación, vía telefónica.

Gran Fondo Andrey Amador ofrece imágenes nunca vistas: 4.500 ciclistas en la Ruta 27

El ciclista, quien dejó el profesionalismo en 2017, pero nunca se bajó de su bicicleta al continuar participando en diferentes pruebas por invitación, manifestó que el cariño de la gente, el recibimiento que le dieron en la prueba y la buena organización fueron los factores que tomó en cuenta para regresar a Costa Rica, donde además le faltaron algunos lugares por conocer.

“Poder salir a rodar y ver lapas, tucanes y encontrarme una tortuga en la carretera fueron grandísimas experiencias. Cosas que no puedes observar en otro lugar. En lo personal es muy interesante, porque me encanta la naturaleza. Tuve la suerte de conocer un poquito de Costa Rica, pero me encantaría ir al volcán Arenal y me contaron de una playa donde desovan las tortugas”, señaló Contador.

Alberto Contador fue uno de los personajes más ovacionados en el Gran Fondo Andrey Amador que se corrió en febrero anterior. Cortesía: Gran Fondo Andrey Amador

Viajar con el amigo Copiado!

El múltiple campeón de España aseveró que personalmente habló con su amigo y socio de negocios, Iván Basso, para que viniera al Gran Fondo y también le contó de las bondades de correr en el país.

“Iván Basso es un grandísimo amigo mío. Compartimos en el mismo equipo y le expliqué que el ambiente es inmejorable, que es un lugar precioso y se pueden vivir muchas experiencias. No es fácil sacar esos días para viajar por los compromisos laborales, pero nos estamos acomodando para lograrlo. En el caso de Vicenzo (Nibali), fue Andrey quien habló con él y todos nos pusimos de acuerdo”, declaró Contador.

La amistad entre Contador y Basso va más allá de las carreteras, pues entre ambos lograron comercializar la bicicleta Aurum y además el español fue uno de los primeros compañeros que lo apoyó cuando al italiano se le detectó cáncer testicular en 2015.

Ciclista narra cómo chofer lo sacó del parabrisas y lo dejó tirado en la calle tras accidente

“Durante el Tour de Francia éramos compañeros de equipo (Tinkoff Saxo) y compartimos habitación. Iván había sufrido una caída y no se sentía bien, notó algo raro y después de realizarse unos exámenes le detectaron cáncer testicular. Tuvo que abandonar el Tour y se puso en manos de los médicos. Es una gran experiencia de vida, de la cual puede hablar en las charlas motivaciones del evento”, dijo Contador.

Alberto Contador (unifiorme negro), en el Gran Fondo Andrey Amador 2022, participó en la prueba de 160 kilómetros entre San José y Quepos. Cortesía: Gran Fondo Andrey Amador

España vs Costa Rica

Con Alberto no podíamos dejar de hablar de fútbol, más aún porque España y Costa Rica se medirán el próximo 23 de noviembre en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El ciclista admite que en su país hay mucha ilusión con la Selección de Luis Enrique, pero sabe que Costa Rica es un rival que ha ido evolucionando y que tiene a Keylor Navas en el marco.

“España tiene una selección renovada. No es aquel grupo sólido que fue campeón del mundo y de Europa, que tenía grandes jugadores. Ahora hay juventud y muchísimo talento con proyección. Entiendo que Costa Rica es una buena selección, con aficionados apasionados que siguen mucho la Liga Española y tienen a Keylor Navas, un grandísimo portero que jugó en el Real Madrid”, añadió Contador.

De fútbol hablaremos cuando regrese a Costa Rica y ya se haya jugado el Mundial (del 20 de noviembre al 18 de diciembre). El Gran Fondo Andrey Amador saldrá del Paseo Colón el próximo 12 de febrero del 2023, a las 5 p. m. y se enrumbará por la Ruta 27, para completar tres recorridos. El primero será de 60 km, hasta Orotina y se denomina amigable para ciclistas nuevos y con poca experiencia.

La segunda travesía será de 100 km hasta a Herradura, la cual es apta para los pedalistas que quieran quieran rodar una distancia más larga. La más extensa será hasta Quepos, de 160 km, la cual es más exigente y competitiva, para los más experimentados.

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de diciembre y para más detalles puede ingresar a https://granfondoandreyamador.com o bien al Instagram: gfandreyamador.