Ciclismo de montaña tendrá una carrera sin costo para los jóvenes talentos

La primera fecha de la Copa Sunset MTB 2026, será una prueba muy exigente, debido al recorrido en la localidad de Lagunas de Turrubares.

La Copa Sunset MTB 2026, que se realizará en la localidad de Lagunas de Turrubares, tendrá un mensaje para las futuras generaciones de ciclismo de montaña.

La primera fecha, que se realizará este sábado 7 de febrero, a partir de la 1:30 p.m. tendrá como novedad que las inscripciones para las categorías juveniles serán sin costo alguno.

De esta manera, se reafirma el compromiso de Cross Costa Rica MTB con las nuevas generaciones, la inclusión y el deporte como forma de vida.

De acuerdo a Milo Chaves, Director y Fundador de Cross Costa Rica MTB. La Copa Sunset MTB no es solo una serie de competencias, es un movimiento que une a la familia, los amigos, las comunidades y a la naturaleza en un mismo camino.

“Creemos profundamente en los jóvenes, muchos sueñan con competir, pero no siempre tienen los recursos. Es una gran oportunidad para ellos al competir por montañas y recorrer escenarios icónicos del país, llevando el espíritu del mountain bike a todos los rincones y generando activación económica y social”, explicó Chaves.

De acuerdo al organizador, la intención con esta iniciativa es busca inspirar a una nueva generación de ciclistas, promover hábitos de vida sana y demostrar que el deporte es una herramienta de transformación social, igualdad y esperanza.

“En la Copa Sunset MTB todos son iguales sobre la bicicleta: no importa el origen, solo la pasión por rodar. Cross Costa Rica MTB invita a ciclistas, familias, marcas y comunidades a ser parte de esta experiencia única, donde el deporte, la naturaleza y la amistad se fusionan en un mismo latido”, aseguró Chaves.

Las inscripciones y el detalle de la información de los recorridos se pueden obtener a través de las diferentes redes sociales de Copa Sunset MTB.