Ciclismo de montaña tendrá una carrera sin costo para los jóvenes talentos

Competencia de mountan bike se realizará este sábado en la localidad de Laguna de Turrubares

Por Juan Diego Villarreal
Copa Sunset MTB 2026 Ciclismo de montaña Lagunas de Turrubares, 6 de febrero del 2026 Cortesía: Copa Sunset MTB 2026
La primera fecha de la Copa Sunset MTB 2026, será una prueba muy exigente, debido al recorrido en la localidad de Lagunas de Turrubares. (La Nación/Cortesía: Copa Sunset MTB 2026)







La Copa Sunset MTB 2026Lagunas de TurrubaresMilo Chaves, Director y Fundador de Cross Costa Rica MTB
