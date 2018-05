“Es grandioso respirar el ambiente aquí en Roma. No quedé decepcionado en lo absoluto por el público ni los monumentos. Necesito tiempo para meditar, pero esta carrera ha sido increíble. Para un ciclista, es un sueño tener las camisetas de líder de los tres Grand Tours. Me sigo pellizcando. No puedo creer que estoy aquí con la maglia rosa”, dijo Froome tras la victoria.