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Carrera de atletismo busca impulsar futuro educativo de los jóvenes en Guanacaste

Una competencia de atletismo reunirá a atletas profesionales y aficionados para apoyar la educación bilingüe en Guanacaste

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Por Steven Torres
La Ruta La Paz celebrará su XVI edición en Playa Flamingo con el objetivo de recaudar fondos para el programa de becas de la Escuela Comunal La Paz
La Ruta La Paz celebrará su XVI edición en Playa Flamingo con el objetivo de recaudar fondos para el programa de becas de la Escuela Comunal La Paz. (Prensa carrera de la Ruta de la Paz/Prensa carrera de la Ruta de la Paz)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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