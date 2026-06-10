Carrera de atletismo busca impulsar futuro educativo de los jóvenes en Guanacaste

(Prensa carrera de la Ruta de la Paz/Prensa carrera de la Ruta de la Paz)

La Ruta La Paz celebrará su XVI edición en Playa Flamingo con el objetivo de recaudar fondos para el programa de becas de la Escuela Comunal La Paz.

Un evento de atletismo con fines benéficos, cuyo objetivo es ofrecer a niños y niñas el acceso a la educación bilingüe en Guanacaste, se llevará a cabo este próximo domingo 14 de junio. La XVI edición de la Ruta La Paz tendrá como escenario Marina Flamingo (Playa Flamingo) e iniciará a las 6 a. m.

La competencia contará con dos recorridos de cinco y diez kilómetros. Esta carrera deportiva estará abierta a todo público, desde corredores profesionales hasta familias. Asimismo, la contienda se encuentra debidamente avalada por la Federación de Atletismo (FECOA), lo que significa que los participantes podrán registrar tiempos oficiales y puntos para clasificaciones internacionales.

Las actividades comenzarán el día previo al banderazo de salida. El sábado 13 de junio se realizará la entrega de los paquetes de inscripción en el marco de una pequeña feria. Dicho espacio comercial y las activaciones con los patrocinadores se mantendrán vigentes durante toda la jornada del domingo, para el disfrute de los asistentes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta alcanzar esa meta y los interesados pueden inscribirse directamente en www.rutalapaz.com o puede donar a través de la plataforma de recaudación de fondos.

Impacto de las becas de educación bilingüe Copiado!

Esta iniciativa comenzó hace 16 años con el propósito de que decenas de estudiantes obtengan una beca integral en la Escuela Comunal La Paz, que está ubicada en Cabo Velas y Tempisque. Para esta decimosexta edición, la meta es recaudar $200.000, fondos que permitirán garantizar un año completo de educación bilingüe, actividades extracurriculares, materiales y acompañamiento integral a menores de edad de la zona.

Al respecto, la directora de Desarrollo de dicha institución, Mélida Luconi, detalló que el programa cuenta actualmente con 96 alumnos activos y registra 39 graduados. En total, más de 50 comunidades guanacastecas se han beneficiado con este proyecto.

Los fondos recaudados en la competencia atlética garantizarán educación bilingüe y apoyo integral a menores de distintas comunidades guanacastecas. (Genna Marie Robustelli Davis/Tamarindo Family Photos)

La vocera señaló que varios de los egresados han tenido la oportunidad de continuar sus estudios superiores becados en universidades de Estados Unidos, Europa o Asia, mientras que otros se han integrado con éxito al mercado laboral en Guanacaste. Asimismo, indicó que el objetivo central es dotar a la juventud de las herramientas necesarias para que se sientan preparados para su desarrollo pleno.

De esta manera, una generación de jóvenes ha logrado transformar su realidad y ampliar sus perspectivas de futuro mediante una formación bilingüe de alta calidad. El modelo de beca contempla transporte, acompañamiento familiar y recursos orientados al crecimiento personal y académico.

Esta labor cobra un peso relevante frente a la realidad local. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian que el 59% de las personas mayores de 15 años en esta provincia no ha completado la educación secundaria. Dicha situación limita significativamente sus posibilidades de inserción laboral en sectores clave como el turismo, donde el dominio del inglés y la formación técnica son cada vez más determinantes.