Carlos Alcaraz se declara fascinado al triunfar en Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz, que ganó este domingo a sus 21 años su segundo Wimbledon, expresó su felicidad tras imponerse en tres sets al serbio Novak Djokovic, por 6-2, 6-2 y 7/6 (7/4).

"Es un sueño para mí ganar este trofeo. Hice una entrevista cuando tenía 11 o 12 años y dije que mi sueño es ganar Wimbledon. Para mí este es el torneo, la pista y el trofeo más bonitos", dijo Alcaraz en la pista tras la victoria.

Tras ganar los dos primeros sets con facilidad, el español tuvo que esperar hasta el tie-break para asegurarse la victoria.

"Obviamente fue un gran partido por mi parte. Novak no jugó a su nivel en los dos primeros sets, con muchos errores", añadió después Alcaraz, en rueda de prensa.

A su éxito en Wimbledon, suma este año la victoria en Roland Garros, un doblete que solo han logrado seis tenistas en una misma temporada.

"Es una gran sensación ganar los dos el mismo año. Pocos lo han hecho. Es increíble", indicó.

Alcaraz se convierte en el cuarto tenista de la era Open en lograr cuatro grandes con 21 años o menos, junto a los suecos Bjorn Borg y Matts Wilander y el alemán Boris Becker.

Pero todavía está lejos de los registros de Djokovic, que ganó 25 Grand Slams, de su compatriota Rafael Nadal (22) y del suizo Roger Federer (20).

"Trato de acercarme a ellos, a los que considero campeones, y ese es mi objetivo. Hasta que no me acerque lo más posible a ellos no me consideraré un campeón de su nivel", dijo Alcaraz.

“Estar en esta situación, me demuestra que estamos en el camino correcto, pero hay que seguir mejorando. Estoy orgulloso de mi equipo y del trabajo que estoy haciendo. Hay que seguir teniendo ambición y hambre para ganar más”, indicó.

Tras ganar los dos primeros sets con facilidad, en el tercero tuvo que recurrir al tie-break, en una manga en la que el serbio logró una vez romper el servicio del español.

"Hemos visto a Novak en situaciones parecidas de ir perdiendo y acabar ganando. Se ta pasa por la cabeza que pueda recuperarse. Hemos tratado de calmarnos, de ser fuertes mentalmente. Fue un pequeño bache que no nos ha afectado para nada", explicó.

Tras el triunfo en Wimbledon, Alcaraz tendrá unos días de descanso en España para luego centrarse en el objetivo de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de París.

"Es lo que tiene el tenis que ganas un día y a la semana siguiente ya tienes algo. Voy a tener unos días para disfrutar con mi familia y amigos, para calmar esa tensión y afrontar mis primeros Juegos Olímpicos e ir a por los dos títulos", concluyó.

Alcaraz, además de competir en individuales, lo hará también en dobles, haciendo tándem con Rafa Nadal.

Por su parte, Djokovic encajó con deportividad la derrota ante la superioridad de su rival.

"Obviamente no fue el resultado que quería, pero en los dos primeros sets mi nivel de tenis no estuvo a la altura. Pero el mérito es de Carlos por jugar un gran tenis, especialmente desde el fondo de la cancha. Lo tenía todo hoy", dijo el serbio.

“No estaba destinado a ganar el partido. Intenté extenderlo, pero Carlos hoy fue un ganador absolutamente merecido, así que solo puedo felicitarlo”, añadió el serbio.