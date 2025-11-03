Otros deportes

Campeonato Nacional de Automovilismo vivió un cierre inédito con 152 pilotos en pista y llenazo en las graderías

El Campeonato Nacional de Automovilismo finalizó este domingo en el circuito StarCars.com del Parque Viva, tras una temporada llena de emociones

Por Juan Diego Villarreal
Campeonato de Automovilismo Copa Economy 200 kilómetros Costa Rica La organización de la Copa Economy, a cargo de Costa Rica Racing League, reportó una cifra récord de más de 150 pilotos en pista, reflejo del gran trabajo y compromiso desarrollado a lo largo de toda la temporada. 2 de noviembre del 2025
Con una fecha récord de 152 pilotos en el circuito Starcars.com se realizó la Copa Economy 200 kilómetros Costa Rica, fecha final del Campeonato Nacional de Automovilismo. (La Nación/Fotografías: MR.D MEDIA - CRRL)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

