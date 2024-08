Atletas ticos vivieron un éxtasis total al participar en la ‘Maratón para Todos’ en los Juegos Olímpicos

De noche, con un mar de aficionados a la vera del camino, con un recorrido exigente y como escenario la mítica Ciudad Luz.

No podían pedir más los 30 costarricenses que participaron en la ‘Maratón para Todos’, en los Juegos Olímpicos París 2024, que finalizaron el domingo 11 de agosto de 2024.

La prueba de 42 kilómetros fue exclusiva para atletas aficionados o exatletas olímpicos, quienes participaron en el evento junto a 2024 corredores de todo el mundo.

Entre ellos, los ticos disfrutaron de una competencia que consideraron única e irrepetible al correr por los principales monumentos de la capital gala y realizar el mismo recorrido de la maratón masculina y femenina.

“Un sueño hecho realidad. Una maravillosa asistencia, presencia del público y una ruta retadora”, expresó Ligia Monge Álvarez, vecina de Heredia, quien compartió su experiencia con La Nación, al igual que otros corredores que comentaron a este diario sobre su inigualable vivencia deportiva.

El ascenso en el kilómetro 29 fue la parte más difícil de la competencia. Cada atleta recibió una medalla conmemorativa, pero no se repartieron preseas de oro, plata y bronce, ni tampoco premios en efectivo para el ganador de la prueba.

Así vivieron los ticos histórica maratón

Andrés Salas, quien forma parte de Ström Racing Team, participó en su primera maratón. Cortesía: Andrés Salas

Andrés Salas, atleta de Belén Copiado!

“Comencé a correr en pandemia y me encantó el deporte y la disciplina que genera. Participar en la ‘Maratón para Todos’ fue una experiencia inolvidable, un recorrido muy exigente, con unas pendientes muy fuertes, poco comunes a lo que yo estoy acostumbrado. Logré un tiempo de 4:30:15 del cual me siento orgulloso, ya que fue mi primera maratón y no fue cualquier maratón; entonces estoy muy feliz y con ganas de más”.

Maricruz Pereira, quien entrena con Holistic Runners, comentó que al kilómetro 29 enfrentaron un duro ascenso.

Maricruz Pereira, atleta de Moravia Copiado!

”Esta fue mi octava maratón. Fue precioso. El apoyo de tanta gente durante todo el recorrido y la organización estuvo espectacular. La ruta fue durísima, y ni hablar de la cuesta a los 29 kilómetros. Aunque yo sabía que existía, ¡No es lo mismo verla venir que bailar con ella! También, mucho calor las primeras dos horas, que fue muy desgastante, pero por dicha los puestos de hidratación estaban seguidos”.

Ana Rodríguez, quien entrena con el entrenador Ariel Barrantes, aseguró que fue una maratón muy retadora. Cortesía: Ana Rodríguez

Ana Rodríguez, atleta de San Rafael de Heredia Copiado!

“La verdad yo la sentí bastante dura, físicamente siempre me sentí bien: La hidratación y logística estuvo excelente. Había barreras a lo largo del recorrido, para que los atletas no se salieran o bien otros se colaran. El trabajo fue más mental, porque la cuesta que quedaba por el kilómetro 30 no era jugando. Ver a otras personas retirarse o descomponerse afecta también mentalmente”.

Fernando Arguedas, entrena con el equipo de la atleta olímpica Gabriela Traña. Cortesía: Fernando Arguedas

Fernando Arguedas, atleta de Alajuela Copiado!

“Hasta el momento llevo corridas cuatro maratones. Pero la del domingo sin duda fue la más emocionante de todas y al mismo tiempo la más difícil por el trazado y los ascensos que debían completar los corredores. Mi tiempo fue de 4:07″.

Alexandra Quesada, forma parte del equipo Threshold CR, de Heredia.Cortesía: Alejandra Quesada

Alexandra Quesada, atleta de Santo Domingo de Heredia Copiado!

“Solía correr máximo cinco kilómetros. Pero una vez que me gané la inscripción (julio 2023) comencé a entrenar de lleno largas distancias. Fue mi primer maratón, y aunque me tomó 5:59:55 completarla, me siento demasiado feliz porque la experiencia fue increíble, la medalla hermosa y la satisfacción de haber participado en un evento único en la historia hace que todo esfuerzo valga la pena”

Carlos Zamora es oriundo de Ipis de Goicoechea y entrena con el equipo Running By LARR.Cortesía: Carlos Zamora

Carlos Zamora, atleta de Ipis de Guadalupe Copiado!

“Fue mi tercera Maratón, no tenía planeado correr una maratón con tanto ascenso, pero me gané un cupo, y a una oportunidad Olímpica no se le puede decir que no. Al final, a pesar de las cuestas y algunas complicaciones después del kilómetro 27. El tiempo fue de 3:03:41″.

Gabriela Castro Madrigal, se entrenó en Alemania bajo la supervisión de la entrenadora Gabriela Traña. Cortesía: Gabriela Castro

Gabriela Castro, atleta tica radicada en Alemania Copiado!

“Esta fue mi tercera maratón y corro desde hace 10 años. La maratón fue la experiencia más alucinante de mi vida. La gente en París y de todos los países se tiraron a la calle a apoyar a los corredores. Yo me sentía como en el Tour de France; banderas por todos lados y un ambiente de verdad electrizante de los espectadores. Me gritaban “Pura vida”, “allez” y “courage” por todas partes. Una ruta súper complicada”.

Vivian Jiménez entrena con el equipo Holistic Runners Costa Rica. Cortesía: Vivian Jiménez

Vivian Jiménez, atleta de San José Copiado!

“Fue mi sexta maratón, hermosa, como ninguna. Una ruta realmente complicada, con una altimetría súper retadora y difícil, pero con un apoyo increíble. A pesar de ser de noche, la gente súper especial y en cada kilómetro se sentían la vibras que nos enviaban. Feliz y agradecida con Dios, la vida y el team Orange por la oportunidad que nos dieron a nosotros como atletas aficionados de ser partícipes de la historia”.

Jonathan Delgado, entrena con el equipo Holistic Runners, que dirige el profesor Pablo Mena Méndez. Cortesía: Jonathan Delgado.

Jonathan Delgado, atleta de San José Copiado!

“Esta fue mi octava maratón, quizá la más dura de todas, por el recorrido. El ambiente fue de lo mejor, los puestos de hidratación, la amabilidad de todas los voluntarios. Para mí, como corredor aficionado, esta maratón es lo más importante que he corrido. Muchas maratones importantes se puede pagar por participar, pero esta no. Y ahí recae el valor de hacerla y terminarla, es una maratón única”.

Melissa Loaiza, quien entrena con el equipo de Santo Domingo Runners, muestra orgullosa su medalla de participación. Cortesia: Melissa Loaiza

Melissa Loaiza, atleta de San Pablo de Heredia Copiado!

“Esta es mi cuarta maratón, la más espectacular y dura de todas. Todo un espectáculo, entrar y salir de París, rodeado de la Torre Eiffel, El Louvre, la flama olímpica. Un verdadero reto manejar el calor, las cuestas, pero lo grandioso de entrar por la misma meta de los corredores olímpicos es indescriptible”.

Grace Ruiz, es todo un ejemplo, pues a sus 57 años forma parte y entrena con el equipo Traña Running. Cortesía: Grace Ruiz

Grace Ruiz, atleta de Alajuela Copiado!

“A mis 57 años, lo que viví fue increíble. El recorrido de los 10 kilómetros fue muy favorable, solo había que cuidarse que no lo votaran los demás atletas. Busque acomodarme en las orillas de las vallas, y empecé a correr sin dificultad, ansiosa por llegar a la meta por entrar por esa alfombra de las grandes atletas élites”.

Ligia Monge Álvarez es un gran aficionada del atletismo y entrena en Lizano Running Team. Cortesía: Ligia Monge

Ligia Monge, Atleta de Heredia Copiado!

“Corro desde hace ocho años y esta fue mi tercera maratón. Sin duda alguna un sueño hecho realidad. Maravillosa la asistencia, la presencia del público en una ruta retadora. Al inicio me costó adaptarme a correr de noche, pero fue una experiencia única”.

El Marco Villalta entrena con Lizano Running Team del corredor César Lizano.. Cortesía: Marco Villalta

Marco Villalta, atleta de Cartago Copiado!

“Esta es mi quinta maratón, yo corro desde hace cuatro años. No tenía planificado participar en esta carrera pero no se le puede decir no a una maratón olímpica. Si duda fue un recorrido exigente, con subidas muy retadoras, pero una experiencia única por todo lo vivido”.

Gabriela Traña, quien es la entrenadora de Traña Running Team, se tomó una fotografía con el excampeón olímpico británico Mo Farah y la atleta Grace Ruiz. Cortesia Gabriela Traña

Gabriela Traña atleta de Alajuela Copiado!

“Esta fue mi maratón número 32. Corro desde hace 31 años y maratón desde hace 17 años. Ser parte de la ‘Maratón para Todos’ con miembros de mi equipo ha sido una experiencia muy gratificante y satisfactoria. Completar y estar presente en tres juegos olímpicos es un sueño cumplido. Cada experiencia de una forma diferente. Feliz y agradecida con Dios, la vida y el universo; con las personas que confían en mí”.