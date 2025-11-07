Otros deportes

Así va el medallero de los Juegos Parapanamericanos Juveniles donde Costa Rica ya hizo historia

La delegación de Costa Rica en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile se mantiene entre las mejores del continente

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 La nadadora Ariana Coto subió al podio de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 al ganar la medalla de bronce en la prueba de los 50 metros mariposa. 6 de noviembre del 2025 Fotografía: Comité Paralímpico Nacional
La nadadora Ariana Coto logró la medalla número 12 para Costa Rica, en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 (La Nación/Fotografía: Comité Paralímpico Nacional)







Juegos Parapanamericanos JuvenilesAriana CotoBronce en 50 metros mariposa
