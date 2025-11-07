Así va el medallero de los Juegos Parapanamericanos Juveniles donde Costa Rica ya hizo historia

La nadadora Ariana Coto logró la medalla número 12 para Costa Rica, en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

La nadadora costarricense Ariana Coto subió al podio de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 al ganar la medalla de bronce en la prueba de los 50 metros mariposa.

Dicha presea permite a la delegación de Costa Rica mantenerse en el top 10 del medallero general de las justas continentales y consolidar la actuación del 2025 como la mejor en la historia del país en estos juegos juveniles.

Costa Rica suma en Chile 12 medallas, de las cuales 3 son de oro, 5 de plata y 4 de bronce, superando la edición de Bogotá, Colombia, donde alcanzó 11 preseas (3 de oro, 4 de plata y 3 de bronce). En el medallero general, nuestro país se mantiene en el puesto 10.

La sirena turrialbeña se adjudicó el tercer lugar en los 50 metros mariposa con un tiempo de 44 segundos y 14 centésimas (44.14), marca que calificó como “el mejor de mi vida”, dejando atrás los 45.66 segundos logrados en julio de este año en Guadalajara, México, de acuerdo al periodista del Comité Paralímpico Nacional, Olman Mora

La medalla de oro en los 50 metros mariposa fue para la representante de Colombia, mientras que la plata correspondió a la nadadora de México.

El entrenador de la turrialbeña, Fernando García, siempre estuvo muy atento a la nadadora nacional, quien también compite en la disciplina del triatlón.

“Cuando vi la pizarra y observé que era había ganado una medalla de bronce, recordé todo el esfuerzo y los entrenamientos. Lo felices que deben estar mi papá y mi mamá en Turrialba. Darle una medalla a Costa Rica es la satisfacción más hermosa que puede sentir un paratleta”, indicó Coto muy emocionada.

Actualmente, Ariana Coto es estudiante de Ingeniería en Producción Industrial en el TEC.

En el paratletismo, Dalessandro Abarca ganó dos medallas de oro, mientras que Daniel Fajardo obtuvo una de oro, una de plata y un bronce, y Sofía Orozco consiguió una plata y dos bronces.

En tenis de mesa, Costa Rica sumó más medallas gracias a las destacadas actuaciones de Steven Román y Kristel Morales, quienes ganaron plata en sus respectivas categorías, además del bronce obtenido por Fiorella Padilla.

