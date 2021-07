Arnoldo Herrera cumplió su anhelo de niño y rozó el objetivo en los Juegos Olímpicos

El nadador costarricense Arnoldo Herrera cumplió el sueño por el que ha trabajado desde niño y se mostró en sus primeros Juegos Olímpicos. El tico compitió en los 200 metros pecho y se quedó cerca de cumplir su objetivo de mejorar su registro, para romper un récord más en su carrera.

El nacional cerró su participación en el sétimo lugar de su heat eliminatorio, con un registro de 2:20.09 en en el Centro Acuático de Tokio. Herrera apuntaba a estar por debajo del 2:19.71, crono con el que en diciembre anterior acabó con una añeja marca de 30 años, la cual ostentaba Joaquin Laguier desde 1991.

Más allá de esto, se sintió muy complacido por lo que vivió y por lograr su mejor marca en el 2021.

“Fue una experiencia muy bonita el poder nadar en esta gran competencia, que es el máximo a lo que los atletas apuntamos. Estoy feliz por estar representando al país y agradecido con todos en casa por las muestras de apoyo. Espero que no se quede acá y que sigan apoyando a los atletas que tenemos muchos que dar”, dijo.

Además, añadió que: “en el evento cerré con el mejor tiempo que llevo este año y a 32 centésimas de mi mejor tiempo en la prueba. Estoy muy feliz de mi participación acá y la disfruté al máximo”.

En la competencia de la madrugada de este martes, Arnoldo completó los primeros 50 metros con 31.78 y los 100 m con 1:07.68. Por su parte, los 150 m los cruzó con 1:43.14 y completó la competencia con 2:20.09.

A nivel general, el tico culminó en Tokio en el puesto 38, entre los 40 mejores del mundo. A sus 25 años, el balance es positivo luego de debutar en las justas olímpicas, pese a que no pudo colarse entre los 16 que avanzaron a la siguiente ronda.

El nadador costarricense Arnoldo Herrera finalizó en el puesto siete en su heat eliminatorio de los 200 metros pecho, en el Centro Acuático de Tokio. Fotografía: Comité Olímpico Nacional. (Comité Olímpico Nacional.)

El primer lugar de esta fase fue para el australiano Izaac Stubblety-Cook, con 2:07.37. Incluso, para dimensionar el nivel de esta competencia, el clasificado 16 paró el reloj en 2:09.95 (Ross Murdoch, de Gran Bretaña).

“Es algo difícil de alcanzar, sé que no muchos atletas tienen la oportunidad de llegar. Cuesta creérselo, cuando me preguntan, me dicen algo o me felicitan, siempre cuesta asimilarlo”, contó el nadador a este medio previo a partir a Tokio.

Arnoldo Herrera empezó en la natación desde los 12 años y compitió en los Juegos Olímpicos con 25. Fotografía: Cortesía Comunicación CON

La participación de Herrera cierra la presencia de Costa Rica en la natación de estas justas. La primera en mostrarse fue Beatriz Padrón, quien este lunes consiguió su mejor marca personal en los 200 metros libres.

La joven de 18 años paró el crono en 2:04.56, bajando sustancialmente su tiempo de 2:06.06, el cual, precisamente, le dio el boleto para competir en Tokio 2020.

