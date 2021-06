“Los Ineos han arrancado muy fuertes de cara al esprint, pero cuando he visto que Geraint Thomas se ha parado, no podía ya dudar: tenía que salir a cubrir ese hueco. He buscado regular, mantenerle ahí, y cuando he visto la pancarta de meta, ya a tope hasta meta. ¿Un triunfo especial? Sí, la verdad es que todo en realidad que consiga hacer ahora es especial… estar delante con los mejores, disputar estos triunfos, todo es bonito cuando has hecho tanto en este deporte”, expresó Valverde.